Експорт України зріс завдяки чорноморському коридору — які показники

Вивантаження зерна у порту. Фото: Мінагрополітики

Україна демонструє впевнене економічне зростання, попри війну. За 2024 рік експорт зріс на 15,2%, а відкриття чорноморського зернового коридору стало ключовим фактором цього успіху.

Про це на "Українському сніданку" на Форумі в Давосі заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Україна відновлює економічний потенціал швидше, ніж прогнозувалось. Після значного падіння ВВП на 30% у 2022 році країна зафіксувала зростання на 5% у 2023 році та 3,6% у 2024 році. Так, головним завданням на майбутнє є залучення інвестицій, зокрема від американського бізнесу, адже це сприятиме стабільності та подальшій інтеграції у світову економіку.

"М и відкрили коридор і експорт виріс, і навіть за числом минулого року цей експорт зріс на 15,2%. І якщо ми говоримо про українську економіку, то нам життєво важливо, щоб бізнес заходив. В економічному сенсі ми робимо краще, ніж російська економіка", — зазначила Юлія Свириденко

Також міністерка закликала бізнес-спільноту активніше долучатися до діалогу з урядом і наголосила, що для успішного залучення інвесторів Україні потрібні гарантії безпеки та посилення міжнародних санкцій проти агресора.

"Бізнес налаштований оптимістично, адже активна фаза війни, на думку багатьох експертів, може завершитися вже цього року", — підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, президент американської торгової палати в Україні Андрій Гундер на панельній дискусії в Українському домі у Давосі розповів, як світові компанії працюють під час війни в Україні.

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