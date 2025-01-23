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Экономический потенциал Украины — роль черноморского коридора

23 января 2025 12:43
Рвачова Анастасия - редактор
Экспорт Украины вырос благодаря черноморскому коридору - какие показатели
Выгрузка зерна в порту. Фото: Минагрополитики
Рвачова Анастасия - редактор

Украина демонстрирует уверенный экономический рост, несмотря на войну. За 2024 год экспорт вырос на 15,2%, а открытие черноморского зернового коридора стало ключевым фактором этого успеха.

Об этом на Украинском завтраке на Форуме в Давосе заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Украина восстанавливает экономический потенциал быстрее, чем прогнозировалось. После значительного падения ВВП на 30% в 2022 году страна зафиксировала рост на 5% в 2023 году и 3,6% в 2024 году. Так, главной задачей на будущее является привлечение инвестиций, в частности от американского бизнеса, ведь это будет способствовать стабильности и дальнейшей интеграции в мировую экономику.

и открыли коридор и экспорт вырос, и даже по числу прошлого года этот экспорт вырос на 15,2%. И если мы говорим об украинской экономике, то нам жизненно важно, чтобы бизнес заходил. В экономическом смысле мы работаем лучше, чем российская экономика", — отметила Юлия Свириденко

Также министр призвала бизнес-сообщество активнее участвовать в диалоге с правительством и подчеркнула, что для успешного привлечения инвесторов Украине нужны гарантии безопасности и усиление международных санкций против агрессора.

"Бизнес настроен оптимистично, ведь активная фаза войны, по мнению многих экспертов, может завершиться уже в этом году", — подытожила чиновница.

Напомним,  президент американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе рассказал, как мировые компании работают во время войны в Украине.

Также мы писали, сколько Украина заработала на экспорте агропродукции.

Одесса Черное море зерно экспорт зерна Новости Одессы экспорт

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