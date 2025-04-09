Падіння економіки в США — чи призведуть дії Трампа до нової кризи

Американський президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Нові економічні ініціативи Дональда Трампа ще навіть не оформлені, проте світові ринки вже відреагували на саму лише риторику президента США. Сигнали з Білого дому сприймаються не просто як політична заява, а як потенційна зміна правил гри у глобальній торгівлі. І хоча до практичних кроків ще далеко, настрої серед інвесторів та урядів максимально насторожені. Чого чекати найближчим часом?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з економістом Едуардом Каражия.

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Паніка на економічному ринку

На глобальних біржах почалося переформатування очікувань. Інвестори нервують, капітали шукають тихі гавані, а уряди — нові моделі захисту. Риторика Трампа про протекціонізм уже викликає дискусії не лише в політичних колах, а й серед великих корпорацій. Адже знецінення активів починається з недовіри до рішень.

"Ми бачимо рух цінних паперів, як падає вартість. І це на рівні лише припущень. Знаючи Трампа, він може ще вийти й сказати, що це був квітневий жарт, і все повернеться на круги своя", — каже економіст Едуар Каражия.

Економіст Едуард Каражия про паніку на економічному ринку. Фото: Новини.LIVE

Сам факт, що торговельна політика США стає непередбачуваною, вже викликає хвилювання. А у глобальній економіці, де все працює за принципом довіри, така невизначеність може бути гіршою за самі санкції.

Реакція світу

Поки США лише анонсують свої кроки, інші країни вже змушені будувати альтернативні економічні сценарії. Мексика, Канада, Китай — усі намагаються зберегти економічний баланс, так би мовити, відтерміновуючи ескалацію. Поки що Білий дім дійсно пом’якшив свою позицію: дати запровадження нових мит трохи зсунуті. Але це радше маневр, а не стратегічна відмова від курсу. І головна проблема — не митні ставки, а імідж США як непередбачуваного гравця.

"Він вже трохи зм’якшив риторику. Не з понеділка, а з наступного місяця, а там ще на місяць відтермінує. Але проблема в тому, що Трамп шкодить перш за все самій Америці. Складається враження, що це не самостійна людина. Що йому хтось радить. Ті, хто взагалі не розуміє, як працює економіка", — зазначив експерт.

Економіст Едуард Каражия про реакцію світу на заяви Американського президента. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо рішення відкладаються, сам стиль управління Дональда Трампа — це вже виклик для міжнародної стабільності. А країна, яка втратить довіру, може втратити й роль глобального економічного лідера.

Запровадження мит

Введення мит може мати зворотний ефект для самої Америки. Багато підприємств залежать від імпортних компонентів, і будь-яке порушення ланцюга постачання миттєво позначиться на виробництві. У короткостроковій перспективі це означає зростання цін, скорочення прибутків, можливі звільнення. У довгостроковій — втрату конкурентоспроможності.

"Якщо Трамп думає, що за місяць чи пів року зможе відновити виробництво, яке сьогодні працює в Китаї, він глибоко помиляється. Це процес на роки. Спочатку зупиниться виробництво, потім ми побачимо, як падають ціни на нафту, тому що всі розуміють, якщо нема виробництва, немає що перевозити, немає роботи транспорту", — каже економіст.

Економіст Едуард Каражия про нові мита, запроваджені Дональдом Трампом. Фото: Новини.LIVE

Це означає, що навіть у тих секторах, які, на перший погляд, виграють — наприклад, нафтогазовому чи транспортному — почнеться спад. Світова економіка настільки тісно переплетена, що жодна країна не зможе відокремитися від глобального ефекту.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп заявив — країни готові на все задля торговельної угоди зі США. А також про те, що вживані автомобілі в Україні подорожчають через нові мита.