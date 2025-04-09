Падение экономики в США — приведут ли действия Трампа к новому кризису

Американский президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Новые экономические инициативы Дональда Трампа еще даже не оформлены, однако мировые рынки уже отреагировали на одну только риторику президента США. Сигналы из Белого дома воспринимаются не просто как политическое заявление, а как потенциальное изменение правил игры в глобальной торговле. И хотя до практических шагов еще далеко, настроения среди инвесторов и правительств максимально настороженные. Чего ждать в ближайшее время?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с экономистом Эдуардом Каражия.

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Паника на экономическом рынке

На глобальных биржах началось переформатирование ожиданий. Инвесторы нервничают, капиталы ищут тихие гавани, а правительства — новые модели защиты. Риторика Трампа о протекционизме уже вызывает дискуссии не только в политических кругах, но и среди крупных корпораций. Ведь обесценивание активов начинается с недоверия к решениям.

"Мы видим движение по ценным бумагам, как падает стоимость. И это на уровне только предположений. Зная Трампа, он может еще выйти и сказать, что это была апрельская шутка, и все вернется на круги своя", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия о панике на экономическом рынке. Фото: Новини.LIVE

Сам факт, что торговая политика США становится непредсказуемой, уже вызывает волнение. А в глобальной экономике, где все работает по принципу доверия, такая неопределенность может быть хуже самих санкций.

Реакция мира

Пока США только анонсируют свои шаги, другие страны уже вынуждены строить альтернативные экономические сценарии. Мексика, Канада, Китай — все пытаются сохранить экономический баланс, откладывая эскалацию. Пока Белый дом действительно смягчил свою позицию: даты введения новых пошлин немного сдвинуты. Но это скорее маневр, а не стратегический отказ от курса. И главная проблема — не таможенные ставки, а имидж США как непредсказуемого игрока.

"Он уже немного смягчил риторику. Не с понедельника, а со следующего месяца, а там еще на месяц отсрочит. Но проблема в том, что Трамп вредит прежде всего самой Америке. Создается впечатление, что это не самостоятельный человек. Что ему кто-то советует. Те, кто вообще не понимает, как работает экономика", — отметил эксперт.

Экономист Эдуард Каражия о реакции мира на заявления американского президента. Фото: Новини.LIVE

Даже если решения откладываются, сам стиль управления Дональда Трампа — это уже вызов для международной стабильности. А страна, которая потеряет доверие, может потерять и роль глобального экономического лидера.

Введение пошлин

Введение пошлин может иметь обратный эффект для самой Америки. Многие предприятия зависят от импортных компонентов, и любое нарушение цепи поставок мгновенно скажется на производстве. В краткосрочной перспективе это означает рост цен, сокращение прибылей, возможные увольнения. В долгосрочной — потерю конкурентоспособности.

"Если Трамп думает, что за месяц или полгода сможет восстановить производство, которое сегодня работает в Китае, он глубоко ошибается. Это процесс на годы. Сначала остановится производство, потом мы увидим, как падают цены на нефть, потому что все понимают, если нет производства, нечего перевозить, нет работы транспорта", — говорит экономист.

Экономист Эдуард Каражия о новых пошлинах, введенных Дональдом Трампом. Фото: Новини.LIVE

Это означает, что даже в тех секторах, которые, на первый взгляд, выигрывают — например, нефтегазовом или транспортном — начнется спад. Мировая экономика настолько тесно переплетена, что ни одна страна не сможет отделиться от глобального эффекта.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп заявил — страны готовы на все ради торгового соглашения с США. А также о том, что подержанные автомобили в Украине подорожают из-за новых пошлин.