Екскерівниця одеської митниці очолила Офіс змін при Міноборони

Юлія Марушевська. Фото: Facebook Юлія Марушевська

При Міністерстві оборони України розпочинає роботу Офіс підтримки змін. Його очолила екскерівниця одеської митниці.

Про це у соцмережах повідомила експосадовиця митниці Юлія Марушевська.

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За її словами, ключовою задачею буде прискорення реформ та адвокація змін у сфері оборони.

"Офіс Підтримки Змін при Міністерстві оборони України — дорадчий орган, який має стати платформою для трансформацій в Міністерстві оборони", — зазначила Марушевська.

Основа роботи

Реформа державних закупівель. Фокус буде на нелетальній номенклатурі або "тилові закупівлі".

"Неможливо охопити все одночасно на тому високому рівні, який зараз необхідний. Тому поступово запускатимемо напрямки, із сформованим баченням і потужними командами", — наголошує очільниця відомства.

Хто очолить команду

Арсен Жумаділов — професіонал у сфері закупівель, який займався запуском Агенства медичних закупівель.

Нагадаємо, Збройним Силам України або Міністерству оборони України дуже потрібні фахівці, які мають IT-освіту. Серед затребуваних професій є тестувальники та розробники програмного забезпечення. Заробітні плати стартують від 21 000 грн. Претендентам перед початком роботи пропонують навчання. Робота може бути як до кінця воєнного стану, так і за тимчасовим контрактом.