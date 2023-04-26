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Экс-глава одесской таможни возглавила Офис изменений при Минобороны

26 апреля 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Экскеровница Одесской таможни возглавила Офис изменений при Минобороны
Юлия Марушевская. Фото: Facebook Юлия Марушевская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

При Министерстве обороны Украины начинает работу Офис поддержки перемен. Его возглавила экс-руководительница одесской таможни.

Об этом в соцсетях сообщила экс-чиновник таможни Юлия Марушевская.

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По ее словам, ключевой задачей будет ускорение реформ и адвокация перемен в сфере обороны.

"Офис поддержки изменений при Министерстве обороны Украины — совещательный орган, который должен стать платформой для трансформаций в Министерстве обороны" , — отметила Марушевская.

Основа работы

Реформа государственных закупок. Фокус будет на нелетальной номенклатуре или "тыловых закупках".

"Невозможно охватить все одновременно на том высоком уровне, который сейчас необходим. Поэтому будем постепенно запускать направления, со сложившимся видением и мощными командами", — отмечает глава ведомства.

Кто возглавит команду

Арсен Жумадилов — профессионал в сфере закупок, занимавшийся запуском Агентства медицинских закупок.

Напомним, Вооруженным Силам Украины или Министерству обороны Украины очень нужны специалисты, имеющие IT-образование. Среди востребованных профессий есть тестировщики и разработчики программного обеспечения. Заработная плата стартует от 21 000 грн. Претендентам перед началом работы предлагают обучение. Работа может быть как к концу военного положения, так и по временному контракту.

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