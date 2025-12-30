Відео
Ексмер Одеси Труханов залишається під домашнім арештом — терміни

Ексмер Одеси Труханов залишається під домашнім арештом — терміни

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 12:35
Труханов залишиться під домашнім арештом до 28 січня
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Печерський районний суд Києва продовжив обмеження для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова ще на місяць — до 28 січня 2026 року. Сам ексочільник міста просив скасувати домашній арешт, щоб особисто брати участь у засіданнях ВАКС за іншими справами.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Домашній арешт

Суд продовжив Труханову нічний домашній арешт, зобов’язання з’являтися за викликом слідства і суду, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та утримуватися від контактів зі свідками. Колишній мер просив скасувати обмеження, зазначаючи, що йому потрібно регулярно бути у Києві для участі у засіданнях ВАКС за іншими кримінальними справами. За його словами, домашній арешт ускладнює такі поїздки.

Що відомо про справу

Підозра Труханову висунута за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість із тяжкими наслідками. За даними слідства, він, та ще 8 чиновників міськради знали про несправність зливової каналізації, але не вжили жодних заходів, аби запобігти трагедії 30 вересня. Унаслідок сильних дощів тоді загинули люди.

Окрім Труханова, підозри отримали ще декілька діючих на той момент чиновників, а саме: 

  • заступник міського голови Валерій Сілін, 
  • заступниця мера Ганна Позднякова,
  • директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук, 
  • начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,
  • головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,
  • директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,
  • директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що НАБУ викрило злочинну групу у Верховній Раді. Також ми писали, що нардепи від "Слуги народу" отримали підозри.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область міська рада Новини Одеси мер
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
