Экс-мэр Одессы Труханов остается под домашним арестом -—сроки

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:35
Труханов останется под домашним арестом до 28 января
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Печерский районный суд Киева продлил ограничения для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова еще на месяц — до 28 января 2026 года. Сам экс-глава города просил отменить домашний арест, чтобы лично участвовать в заседаниях ВАКС по другим делам.

Об этом сообщают местные СМИ.

Домашний арест

Суд продлил Труханову ночной домашний арест, обязательство являться по вызову следствия и суда, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и воздерживаться от контактов со свидетелями. Бывший мэр просил отменить ограничения, отмечая, что ему нужно регулярно быть в Киеве для участия в заседаниях ВАКС по другим уголовным делам. По его словам, домашний арест затрудняет такие поездки.

Что известно о деле

Подозрение Труханову выдвинуто по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность с тяжелыми последствиями. По данным следствия, он, и еще 8 чиновников горсовета знали о неисправности ливневой канализации, но не приняли никаких мер, чтобы предотвратить трагедию 30 сентября. В результате сильных дождей тогда погибли люди.

Кроме Труханова, подозрения получили еще несколько действующих на тот момент чиновников, а именно:

  • заместитель городского головы Валерий Силин,
  • заместитель мэра Анна Позднякова,
  • директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,
  • начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,
  • главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,
  • директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,
  • директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.

Напомним, мы сообщали, что НАБУ разоблачило преступную группу в Верховной Раде. Также мы писали, что нардепы от "Слуги народа" получили подозрения.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область городской совет Новости Одессы мер
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
