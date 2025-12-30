Труханов останется под домашним арестом до 28 января

Экс-мэр Одессы Труханов остается под домашним арестом -—сроки
Печерский районный суд Киева продлил ограничения для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова еще на месяц — до 28 января 2026 года. Сам экс-глава города просил отменить домашний арест, чтобы лично участвовать в заседаниях ВАКС по другим делам.
Домашний арест
Суд продлил Труханову ночной домашний арест, обязательство являться по вызову следствия и суда, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и воздерживаться от контактов со свидетелями. Бывший мэр просил отменить ограничения, отмечая, что ему нужно регулярно быть в Киеве для участия в заседаниях ВАКС по другим уголовным делам. По его словам, домашний арест затрудняет такие поездки.
Что известно о деле
Подозрение Труханову выдвинуто по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность с тяжелыми последствиями. По данным следствия, он, и еще 8 чиновников горсовета знали о неисправности ливневой канализации, но не приняли никаких мер, чтобы предотвратить трагедию 30 сентября. В результате сильных дождей тогда погибли люди.
Кроме Труханова, подозрения получили еще несколько действующих на тот момент чиновников, а именно:
- заместитель городского головы Валерий Силин,
- заместитель мэра Анна Позднякова,
- директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук,
- начальник структурного подразделения предприятия Игорь Поштаренко,
- главные инженеры Юрий Камышный и Чистяков,
- директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк,
- директор департамента муниципальной безопасности Владимир Харищак.
