Апеляція ВАКС відмовила у експертизі справи податківців Одеси

Наталія Чеботарьова, яку засудили за хабарі. Фото: Центр протидії корупції

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася призначити експертизу відео та звукозаписів у справі колишніх керівників податкової Одещини. Наталію Чеботарьову засудили до 6 років, її заступника Володимира Мосійчука — до 5 років позбавлення волі. Сторона захисту намагалася оскаржити вирок, але апеляційний перегляд триває вже майже два роки.

Деталі справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила клопотання захисників Мосійчука про призначення експертизи відео- та звукозаписів. У рішенні зазначено, що ухвала набирає законної сили і не підлягає касаційному оскарженню. За версією слідства, колишня в.о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Наталія Чеботарьова та її перший заступник запропонували прокурору щомісячно отримувати 25 тисяч доларів неправомірної вигоди. В обмін на це прокурор не мав перешкоджати їхній діяльності та не притягувати податківців до кримінальної відповідальності.

Детективи НАБУ встановили, що лише за листопад 2019 року Чеботарьова та Мосійчук отримали від підприємців близько 250 тисяч доларів. В жовтні вони нібито розставляли своїх людей на ключові посади для організації схеми. Перший транш грошей Чеботарьова передала прокурору 13 грудня, після чого вона не з'являлася в Одесі близько місяця ,нібито через лікарняний.

Що відомо про експосадовців

Колишня в.о. начальника Головного управління ДПС в Одеській області Наталія Чеботарьова до призначення на посаду працювала у податковій структурі регіону кілька років і відповідала за адміністрування великих платників податків. Її заступник Володимир Мосійчук також займав керівні посади у податковій службі та контролював кадрові питання. Обоє раніше не мали судимостей і вважалися досвідченими державними службовцями, проте слідство встановило їхню причетність до систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців.

