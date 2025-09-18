Апелляция ВАКС отказала в экспертизе дела налоговиков Одессы

Наталья Чеботарева, которую осудили за взятки. Фото: Центр противодействия коррупции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась назначить экспертизу видео и звукозаписей по делу бывших руководителей налоговой Одесской области. Наталью Чеботареву приговорили к 6 годам, ее заместителя Владимира Мосийчука — к 5 годам лишения свободы. Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но апелляционный пересмотр длится уже почти два года.

Об этом сообщили "Слово и Дело".

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила ходатайство защитников Мосийчука о назначении экспертизы видео- и звукозаписей. В решении указано, что решение вступает в законную силу и не подлежит кассационному обжалованию. По версии следствия, бывшая и.о. начальника Главного управления ГНС в Одесской области Наталья Чеботарева и ее первый заместитель предложили прокурору ежемесячно получать 25 тысяч долларов неправомерной выгоды. В обмен на это прокурор не должен был препятствовать их деятельности и не привлекать налоговиков к уголовной ответственности.

Детективы НАБУ установили, что только за ноябрь 2019 года Чеботарева и Мосийчук получили от предпринимателей около 250 тысяч долларов. В октябре они якобы расставляли своих людей на ключевые должности для организации схемы. Первый транш денег Чеботарева передала прокурору 13 декабря, после чего она не появлялась в Одессе около месяца, якобы из-за больничного.

Что известно об экс-чиновниках

Бывшая и.о. начальника Главного управления ГНС в Одесской области Наталья Чеботарева до назначения на должность работала в налоговой структуре региона несколько лет и отвечала за администрирование крупных налогоплательщиков. Ее заместитель Владимир Мосийчук также занимал руководящие должности в налоговой службе и контролировал кадровые вопросы. Оба ранее не имели судимостей и считались опытными государственными служащими, однако следствие установило их причастность к систематическому получению неправомерной выгоды от предпринимателей.

Напомним, мы писали, что руководитель НАБУ Семен Кривонос объяснил конфликт с СБУ. Также мы сообщали, что экс-заместителю министра соцполитики определили размер залога.