Відключення світла влітку — Одеса у зоні ризику

Чоловік сидить за столиком при свічках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цього літа Україна не опиниться в повній темряві, проте у деяких регіонах варто очікувати проблем зі світлом. Зокрема у зоні ризику — прифронтові та великі міста, зокрема Одеса, Київ і Дніпро.

Про це в етері телеканалу "Суперпозиція" попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Попенко підкреслив, що навіть улітку країна не має достатніх можливостей для покриття пікових навантажень. Особливо в Одесі й Одеській області та на Київщині. За його словами, хоча це не прифронтові регіони, але там величезні проблеми з мережами.

"Повноцінного блекауту не буде, але прифронтові області — Сумська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Харківська — можуть постраждати найбільше. До них також додаються Київ та Одеса, де ситуація з електромережами дуже складна", — зазначив Попенко.

Він впевнений, що найскладніше буде в години пікового навантаження — з 16:00 до 21:00. Через використання кондиціонерів та нестачу резервів, енергосистема може не витримувати.

"Відключення будуть, але населення — в останню чергу. У першу чергу світло вимикатимуть бізнесу, офісним центрам, промисловості. Саме так було у 2023–2024 роках, і, найімовірніше, це повториться", — пояснив експерт.

Нагадаємо, експерт відповів, що буде з електрикою у спеку. Також ми писали скільки платитимуть українці за електроенергію цього літа.