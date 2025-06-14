Відключення світла влітку — Одеса у зоні ризику

Експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа — деталі
Цього літа Україна не опиниться в повній темряві, проте у деяких регіонах варто очікувати проблем зі світлом. Зокрема у зоні ризику — прифронтові та великі міста, зокрема Одеса, Київ і Дніпро.
Про це в етері телеканалу "Суперпозиція" попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Чи можливі відключення світла в Одесі літом
Попенко підкреслив, що навіть улітку країна не має достатніх можливостей для покриття пікових навантажень. Особливо в Одесі й Одеській області та на Київщині. За його словами, хоча це не прифронтові регіони, але там величезні проблеми з мережами.
"Повноцінного блекауту не буде, але прифронтові області — Сумська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Харківська — можуть постраждати найбільше. До них також додаються Київ та Одеса, де ситуація з електромережами дуже складна", — зазначив Попенко.
Він впевнений, що найскладніше буде в години пікового навантаження — з 16:00 до 21:00. Через використання кондиціонерів та нестачу резервів, енергосистема може не витримувати.
"Відключення будуть, але населення — в останню чергу. У першу чергу світло вимикатимуть бізнесу, офісним центрам, промисловості. Саме так було у 2023–2024 роках, і, найімовірніше, це повториться", — пояснив експерт.
Нагадаємо, експерт відповів, що буде з електрикою у спеку. Також ми писали скільки платитимуть українці за електроенергію цього літа.
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