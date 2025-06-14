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Головна Одеса Експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа — деталі

Експерт попередив про блекаути в Одесі цього літа — деталі

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Дата публікації: 14 червня 2025 16:26
Відключення світла влітку — Одеса у зоні ризику
Чоловік сидить за столиком при свічках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Чи можливі відключення світла в Одесі літом

Цього літа Україна не опиниться в повній темряві, проте у деяких регіонах варто очікувати проблем зі світлом. Зокрема у зоні ризику — прифронтові та великі міста, зокрема Одеса, Київ і Дніпро.

Про це в етері телеканалу "Суперпозиція" попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Чи можливі відключення світла в Одесі літом

Попенко підкреслив, що навіть улітку країна не має достатніх можливостей для покриття пікових навантажень. Особливо в Одесі й Одеській області та на Київщині. За його словами, хоча це не прифронтові регіони, але там величезні проблеми з мережами. 

"Повноцінного блекауту не буде, але прифронтові області — Сумська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Харківська — можуть постраждати найбільше. До них також додаються Київ та Одеса, де ситуація з електромережами дуже складна", — зазначив Попенко.

Він впевнений, що найскладніше буде в години пікового навантаження — з 16:00 до 21:00. Через використання кондиціонерів та нестачу резервів, енергосистема може не витримувати.

"Відключення будуть, але населення — в останню чергу. У першу чергу світло вимикатимуть бізнесу, офісним центрам, промисловості. Саме так було у 2023–2024 роках, і, найімовірніше, це повториться", — пояснив експерт.

Нагадаємо, експерт відповів, що буде з електрикою у спеку. Також ми писали скільки платитимуть українці за електроенергію цього літа.

Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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