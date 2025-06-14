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Главная Одесса Эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом — детали

Эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом — детали

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Дата публикации 14 июня 2025 16:26
Отключение света летом - Одесса в зоне риска - Одесса в зоне риска
Мужчина сидит за столиком при свечах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Возможны ли отключения света в Одессе летом

Этим летом Украина не окажется в полной темноте, однако в некоторых регионах стоит ожидать проблем со светом. В частности в зоне риска — прифронтовые и крупные города, в частности Одесса, Киев и Днепр.

Об этом в эфире телеканала "Суперпозиция" предупредил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Возможны ли отключения света в Одессе летом

Попенко подчеркнул, что даже летом страна не имеет достаточных возможностей для покрытия пиковых нагрузок. Особенно в Одессе и Одесской области и на Киевщине. По его словам, хотя это не прифронтовые регионы, но там огромные проблемы с сетями.

"Полноценного блэкаута не будет, но прифронтовые области — Сумская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Харьковская — могут пострадать больше всего. К ним также добавляются Киев и Одесса, где ситуация с электросетями очень сложная", — отметил Попенко.

Он уверен, что сложнее всего будет в часы пиковой нагрузки — с 16:00 до 21:00. Из-за использования кондиционеров и недостатка резервов, энергосистема может не выдерживать.

"Отключения будут, но населения — в последнюю очередь. В первую очередь свет будут выключать бизнесу, офисным центрам, промышленности. Именно так было в 2023-2024 годах, и, скорее всего, это повторится", — пояснил эксперт.

Напомним, эксперт ответил, что будет с электричеством в жару. Также мы писали сколько будут платить украинцы за электроэнергию этим летом.

Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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