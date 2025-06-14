Отключение света летом - Одесса в зоне риска - Одесса в зоне риска

Эксперт предупредил о блэкаутах в Одессе этим летом — детали
Этим летом Украина не окажется в полной темноте, однако в некоторых регионах стоит ожидать проблем со светом. В частности в зоне риска — прифронтовые и крупные города, в частности Одесса, Киев и Днепр.
Об этом в эфире телеканала "Суперпозиция" предупредил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Возможны ли отключения света в Одессе летом
Попенко подчеркнул, что даже летом страна не имеет достаточных возможностей для покрытия пиковых нагрузок. Особенно в Одессе и Одесской области и на Киевщине. По его словам, хотя это не прифронтовые регионы, но там огромные проблемы с сетями.
"Полноценного блэкаута не будет, но прифронтовые области — Сумская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Харьковская — могут пострадать больше всего. К ним также добавляются Киев и Одесса, где ситуация с электросетями очень сложная", — отметил Попенко.
Он уверен, что сложнее всего будет в часы пиковой нагрузки — с 16:00 до 21:00. Из-за использования кондиционеров и недостатка резервов, энергосистема может не выдерживать.
"Отключения будут, но населения — в последнюю очередь. В первую очередь свет будут выключать бизнесу, офисным центрам, промышленности. Именно так было в 2023-2024 годах, и, скорее всего, это повторится", — пояснил эксперт.
Напомним, эксперт ответил, что будет с электричеством в жару. Также мы писали сколько будут платить украинцы за электроэнергию этим летом.
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