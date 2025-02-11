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Екстрені відключення по Україні — ситуація зі світлом в Одесі

11 лютого 2025 10:17
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В кого в одесі не буде світла
Лампочки що не горять. Фото ілюстративне: homedesign
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Внаслідок нічного обстрілу України в Донецькій та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла. Проте в Одесі сьогодні ситуація краща: проводитимуть лише планові роботи на електромережах, які торкнуться кількох районів міста.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Де саме не буде світла

Південний РЕМ:       

  • 1-а, 2-а, 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
  • вул. Академіка Корольова, 29-35,
  • Івана та Юрія Лип, 23-31,
  • Костанді, 3-8/9,
  • Кришталева, 1,
  • Левітана, 30-42, 67,
  • Люстдорфська дорога, 144-159,
  • Ак.Вернадського, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
  • Фонтанська дорога, 74 з дробами до 76/99,
  • пров. Літній, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.

За вказаними вище адресами роботи обіцяють завершити до 20:00.

  • вул. Героїв Крут, 20-28а, Академіка Філатова, 29б, 31а. 

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

  • Бабеля, 3-59,
  • Балківська, 90-104, 117-175,
  • Головковська, 15-23, Колонтаївська, 1-71,
  • Михайлівська, 15-45,
  • Кутузакія, 39-64,
  • Розумовського, 59, 61,
  • Сегедська, 1-3(зкорпусами),
  • Середня, 40-66,
  • Скісна, 42-76,
  • пл. Михайлівська, 13,15,19,
  • пров. 2-й Водяний, 11,
  • пров. Виноградний.  

Роботи до 20:00.

  • Іоганна Гена, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Малішевського,
  • Йозефа Прибіка, 30-49,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонна, 25-74,
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Косяченка Олексія, 1-54,
  • Миколи Лисенка, 1а-27,
  • Платанова,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29-44,
  • Тесс, 1-19, 34а,43б,
  • Туристська, 7а-46,
  • пл. Європейська, 1,3,5,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6. 

Ці роботиз авершать до 18:00.

  • Гімназична, 3-30,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Канатна, 72, 74, 76, 76ж, 78,
  • Мала Арнаутська, 34,
  • Пантелеймонівська, 7,т9, 44, 46, 48,
  • Профспілкова, 2-34,
  • Пшенична, 7, 9, 16-24,
  • Радісна, 32-54,
  • Олександра Білостінного, 1-10,
  • Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
  • пров. 1-й, 3-й Кипарисний, пров.
  • Джутовий, 1-10а,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • пров. Литавровий, 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12. 

За цими адресам дадуть світло до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нгадаю, нещодавно ми писали про нові тарифи на комуналку. А також про мобільні пакети послуг для літніх людей.

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