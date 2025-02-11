В кого в одесі не буде світла

Лампочки що не горять. Фото ілюстративне: homedesign

Внаслідок нічного обстрілу України в Донецькій та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла. Проте в Одесі сьогодні ситуація краща: проводитимуть лише планові роботи на електромережах, які торкнуться кількох районів міста.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Де саме не буде світла

Південний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,

вул. Академіка Корольова, 29-35,

Івана та Юрія Лип, 23-31,

Костанді, 3-8/9,

Кришталева, 1,

Левітана, 30-42, 67,

Люстдорфська дорога, 144-159,

Ак.Вернадського, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,

Фонтанська дорога, 74 з дробами до 76/99,

пров. Літній, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.

За вказаними вище адресами роботи обіцяють завершити до 20:00.

вул. Героїв Крут, 20-28а, Академіка Філатова, 29б, 31а.

Роботи до 17:00.

Центральний РЕМ:

Бабеля, 3-59,

Балківська, 90-104, 117-175,

Головковська, 15-23, Колонтаївська, 1-71,

Михайлівська, 15-45,

Кутузакія, 39-64,

Розумовського, 59, 61,

Сегедська, 1-3(зкорпусами),

Середня, 40-66,

Скісна, 42-76,

пл. Михайлівська, 13,15,19,

пров. 2-й Водяний, 11,

пров. Виноградний.

Роботи до 20:00.

Іоганна Гена, 1-20,

Богуна, 6а,12/2,21,

Малішевського,

Йозефа Прибіка, 30-49,

Квіткова, 1-21,

Квітнева, 20-33/1,

Клименко, 25,33в,

Кордонна, 25-74,

Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,

Косяченка Олексія, 1-54,

Миколи Лисенка, 1а-27,

Платанова,

Радісна, 114,116,

Святослава Ріхтера, 33-109,

Сільська, 29-44,

Тесс, 1-19, 34а,43б,

Туристська, 7а-46,

пл. Європейська, 1,3,5,

пров. 1-й, 2-й Бузковий,

пров. Бузьковий, 2/корп.2,

пров. Квітковий, 10,

пров. Килимовий, 5,7,9,

проїзд Бузьковий, 1-6.

Ці роботиз авершать до 18:00.

Гімназична, 3-30,

Гранатна, 28-54,

Дубова, 1-31,

Канатна, 72, 74, 76, 76ж, 78,

Мала Арнаутська, 34,

Пантелеймонівська, 7,т9, 44, 46, 48,

Профспілкова, 2-34,

Пшенична, 7, 9, 16-24,

Радісна, 32-54,

Олександра Білостінного, 1-10,

Центральний Аеропорт, 1-15, 23,

пров. 1-й, 3-й Кипарисний, пров.

Джутовий, 1-10а,

пров. Конструкторський, 1-11,

пров. Литавровий, 1-12,

пров. Радіальний, 1-12.

За цими адресам дадуть світло до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нгадаю, нещодавно ми писали про нові тарифи на комуналку. А також про мобільні пакети послуг для літніх людей.