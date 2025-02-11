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Экстренные отключения по Украине — ситуация со светом в Одессе

11 февраля 2025 10:17
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
У кого в Одессе не будет света
Негорящие лампочки. Фото иллюстративное: homedesign
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В результате ночных обстрелов Украины в Донецкой и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света. Однако в Одессе сегодня ситуация лучше: будут проводить только плановые работы на электросетях, которые коснутся нескольких районов города.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Где именно не будет света

Южный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
  • ул. Академика Королева, 29-35,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-31,
  • Костанди, 3-8/9,
  • Хрустальная, 1,
  • Левитана, 30-42, 67,
  • Люстдорфская дорога, 144-159,
  • Ак.Вернадского, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
  • Фонтанская дорога, 74 с дробями до 76/99,
  • переулок Летний, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.

По указанным выше адресам работы обещают завершить до 20:00.

  • ул. Героев Крут, 20-28а, Академика Филатова, 29б, 31а.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

  • Бабеля, 3-59,
  • Балковская, 90-104, 117-175,
  • Головковская, 15-23, Колонтаевская, 1-71,
  • Михайловская, 15-45,
  • Кутузакия, 39-64,
  • Разумовского, 59, 61,
  • Сегедская, 1-3 (с корпусами),
  • Средняя, 40-66,
  • Косая, 42-76,
  • Михайловская площадь, 13,15,19,
  • переулок 2-й Водяной, 11,
  • Виноградный переулок.

Работы до 20:00.

  • Иоганна Гена, 1-20,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Малишевского,
  • Йозефа Прибика, 30-49,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Клименко, 25,33в,
  • Кордонная, 25-74,
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Алексея Косяченко, 1-54,
  • Николая Лысенко, 1а-27,
  • Платанова,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Тесс, 1-19, 34а,43б,
  • Туристская, 7а-46,
  • пл. Европейская, 1,3,5,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Бузковый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • проезд Бугровый, 1-6.

Эти работы будут завершены до 18:00.

  • Гимназическая, 3-30,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Канатная, 72, 74, 76, 76ж, 78,
  • Малая Арнаутская, 34,
  • Пантелеймоновская, 7,т9, 44, 46, 48,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • Пшеничная, 7, 9, 16-24,
  • Радостная, 32-54,
  • Александра Белостинного, 1-10,
  • Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
  • переулок 1-й, 3-й Кипарисный, переулок
  • Джутовый, 1-10а,
  • переулок Конструкторский, 1-11,
  • переулок Литавровый, 1-12,
  • переулок Радиальный, 1-12.

По этим адресам дадут свет до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомню, недавно мы писали о новых тарифах на коммуналку. А также о мобильных пакетах услуг для пожилых людей.

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