У кого в Одессе не будет света

Негорящие лампочки. Фото иллюстративное: homedesign

В результате ночных обстрелов Украины в Донецкой и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света. Однако в Одессе сегодня ситуация лучше: будут проводить только плановые работы на электросетях, которые коснутся нескольких районов города.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Где именно не будет света

Южный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,

ул. Академика Королева, 29-35,

Ивана и Юрия Лип, 23-31,

Костанди, 3-8/9,

Хрустальная, 1,

Левитана, 30-42, 67,

Люстдорфская дорога, 144-159,

Ак.Вернадского, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,

Фонтанская дорога, 74 с дробями до 76/99,

переулок Летний, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.

По указанным выше адресам работы обещают завершить до 20:00.

ул. Героев Крут, 20-28а, Академика Филатова, 29б, 31а.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

Бабеля, 3-59,

Балковская, 90-104, 117-175,

Головковская, 15-23, Колонтаевская, 1-71,

Михайловская, 15-45,

Кутузакия, 39-64,

Разумовского, 59, 61,

Сегедская, 1-3 (с корпусами),

Средняя, 40-66,

Косая, 42-76,

Михайловская площадь, 13,15,19,

переулок 2-й Водяной, 11,

Виноградный переулок.

Работы до 20:00.

Иоганна Гена, 1-20,

Богуна, 6а,12/2,21,

Малишевского,

Йозефа Прибика, 30-49,

Цветочная, 1-21,

Апрельская, 20-33/1,

Клименко, 25,33в,

Кордонная, 25-74,

Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,

Алексея Косяченко, 1-54,

Николая Лысенко, 1а-27,

Платанова,

Радостная, 114,116,

Святослава Рихтера, 33-109,

Сельская, 29-44,

Тесс, 1-19, 34а,43б,

Туристская, 7а-46,

пл. Европейская, 1,3,5,

переулок 1-й, 2-й Сиреневый,

переулок Бузковый, 2/корп.2,

переулок Цветочный, 10,

переулок Ковровый, 5,7,9,

проезд Бугровый, 1-6.

Эти работы будут завершены до 18:00.

Гимназическая, 3-30,

Гранатная, 28-54,

Дубовая, 1-31,

Канатная, 72, 74, 76, 76ж, 78,

Малая Арнаутская, 34,

Пантелеймоновская, 7,т9, 44, 46, 48,

Профсоюзная, 2-34,

Пшеничная, 7, 9, 16-24,

Радостная, 32-54,

Александра Белостинного, 1-10,

Центральный Аэропорт, 1-15, 23,

переулок 1-й, 3-й Кипарисный, переулок

Джутовый, 1-10а,

переулок Конструкторский, 1-11,

переулок Литавровый, 1-12,

переулок Радиальный, 1-12.

По этим адресам дадут свет до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомню, недавно мы писали о новых тарифах на коммуналку. А также о мобильных пакетах услуг для пожилых людей.