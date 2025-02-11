У кого в Одессе не будет света

Экстренные отключения по Украине — ситуация со светом в Одессе
В результате ночных обстрелов Украины в Донецкой и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света. Однако в Одессе сегодня ситуация лучше: будут проводить только плановые работы на электросетях, которые коснутся нескольких районов города.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где именно не будет света
Южный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
- ул. Академика Королева, 29-35,
- Ивана и Юрия Лип, 23-31,
- Костанди, 3-8/9,
- Хрустальная, 1,
- Левитана, 30-42, 67,
- Люстдорфская дорога, 144-159,
- Ак.Вернадского, 23/корп.1,2,3,4, 29/корп.2, 31, 31/1а,
- Фонтанская дорога, 74 с дробями до 76/99,
- переулок Летний, пр-т Князя Ярослава Мудрого, 14.
По указанным выше адресам работы обещают завершить до 20:00.
- ул. Героев Крут, 20-28а, Академика Филатова, 29б, 31а.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС:
- Бабеля, 3-59,
- Балковская, 90-104, 117-175,
- Головковская, 15-23, Колонтаевская, 1-71,
- Михайловская, 15-45,
- Кутузакия, 39-64,
- Разумовского, 59, 61,
- Сегедская, 1-3 (с корпусами),
- Средняя, 40-66,
- Косая, 42-76,
- Михайловская площадь, 13,15,19,
- переулок 2-й Водяной, 11,
- Виноградный переулок.
Работы до 20:00.
- Иоганна Гена, 1-20,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Малишевского,
- Йозефа Прибика, 30-49,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Клименко, 25,33в,
- Кордонная, 25-74,
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Алексея Косяченко, 1-54,
- Николая Лысенко, 1а-27,
- Платанова,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Тесс, 1-19, 34а,43б,
- Туристская, 7а-46,
- пл. Европейская, 1,3,5,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Бузковый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- проезд Бугровый, 1-6.
Эти работы будут завершены до 18:00.
- Гимназическая, 3-30,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Канатная, 72, 74, 76, 76ж, 78,
- Малая Арнаутская, 34,
- Пантелеймоновская, 7,т9, 44, 46, 48,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7, 9, 16-24,
- Радостная, 32-54,
- Александра Белостинного, 1-10,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
- переулок 1-й, 3-й Кипарисный, переулок
- Джутовый, 1-10а,
- переулок Конструкторский, 1-11,
- переулок Литавровый, 1-12,
- переулок Радиальный, 1-12.
По этим адресам дадут свет до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомню, недавно мы писали о новых тарифах на коммуналку. А также о мобильных пакетах услуг для пожилых людей.
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