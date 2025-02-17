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Екстрені відключення по Україні — що в Одесі

17 лютого 2025 09:32
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Чи буде світло в одеситів сьогодні
Лампочка, що горить. Фото ілюстративне: Євросвіт
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 17 лютого, ввели екстрені аварійні відключення у Київській та Дніпропетровській областях. Проте в Одеському регіоні команди щодо обмежень постачання світла пока не надходило.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення задіють, аби провести ремонті роботи на об'єктах енергосистеми, які постраждали від обстрілів РФ.

Екстренні відключення по Україні — що в Одесі - фото 1
ДТЕК про аварійні відключення. Фото: скриншот

Відключення світла в Одесі

Проте в Одесі сьогодні планують проводити ремонті роботи за наступними адресами.

Південний РЕМ:

  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської  дор.,
  • Абрикосова, 1-41а,
  • Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Ак. Корольова, 2- 31, Горіхова, 1-90, 194, Довга, 23-121б,
  • Дубовий Гай, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,
  • Зелена, 8-82а,
  • Костанді, 126-167а,
  • Левітана, 34-63, 91-93,
  • 123-А, Люстдорфська дор.,
  • 142-240, Лігінська, 22, 26,
  • Офіцерська, 1-38,
  • Бориса Едуардса, 1-28а,
  • Петриківська, 8-19а,
  • Рівності, 196,
  • С. Яхненка, 2-35,
  • Айвазовського,
  • 1а-66/уч корп.21,
  • Трамвайна, 1-24а,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • М. Демченко 3-я лінія, 39,
  • пров. 1-й Офіцерський, 1-15а,
  • пров. 1-й Тепличний, 1-5а,
  • пров. Гайдамацький, 1-8, 59, 49а, 62,
  •  пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Сирітський, 4,
  • пров. 2-й Тепличний, 2-10,
  • пров. Вишневий, 46-50,
  • пров. Дружний, 1-20,
  • пров. Електричний, 4а, 4б,
  • пров. Ліверпульський, 1а, 5-7,
  • пров. Лінійний, 1-6,
  • пров. Люстдорфський, 1-9,
  • пров. Опішнянський, 1-14,
  • пров. Рибальський, 2-6,
  • пров. Сирітський, 5а,
  • пров. Тепличний, 1,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Чорноморський, 3-5,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого,  2-11д, 11е, 12. 

Роботи до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

  • бул. Французький, 14,16,
  • Бабеля, 3-15, 25-59,
  • Балківська, 90, 92, 104-143а, 175,
  • В. Арнаутська, 50-63, Головковська, 15-21/23, Європейська, 72-93, Решата Аметова, 8,
  • Колонтаївська, 1, 44-71,
  • М. Арнаутська, 58-76, Михайлівська, 15, 46, 46а,
  • О. Кутузакія, 39-64,
  • Пантелеймонівська, 76,
  • Рішельєвська, 66, 68,
  • Розумовська, 58-61,
  • Середня, 38-66,
  • Скісна, 42а-78б,
  • пл. Михайлівська, 12/14, 13, 15, 19,
  • пров. 2-й Водяний, 11, п
  • ров. Виноградний, 4-24, 38. 

Роботи до 17:00-19:00.

Північний РЕМ:

  • Метизна, 1-24а,
  • Килимова, 1-14, 109, 109/корп.1,2,
  • 109а, Гобеленова, 1-20,
  • Фахова, 1-18,
  • Бондарна, 1-23, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а
  • Пересипська, Аграрна, 1-21,
  • Балтська дор., 25-47, 58а-84а,
  • В. Кирилова, 1а-42,
  • Вікандера і Ларсена, 1-103,
  • Головна, 1-31,
  • Горбиста, 1-15,
  • Дзвінка, 1-32,
  • Долинська, 13-33/корп.4,
  • Жевахова, 3а-61а, 92-94,
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87,103, 111, Закарпатська, 1-72, 209, Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Каришковського, 2-60,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Лютнева, 1-59,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12,
  • Ринкова, 7,
  • Флотська, 2-29а,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • пров. 1-й Чорноморський,
  • 3-44а, пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43, пров. 5-й Чорноморський, 1-13,19/10,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • пров. 7-й Балтський,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • пров. Технарський, 3-10,
  • пров. Арковий, 1-8а,
  • пров. Паркетний, 4-10,
  • пров. Корковий, 2-10,
  • пров. Кодимський, 4-9,
  • пров. Анкерний, 4-11,
  • пров. Бейтельсбахера, 5-9,
  • пров. Меблевий, 1-11,
  • пров. Волтона, 1-17,47,47/корп.1,
  • пров. 1-й Лютневий, 1-7,
  • пров. 1-й Флотський, 5-7а,
  • пров. 2-й Лютневий, 1-7а,
  • пров. 2-й Флотський, 3, 4, 8,
  • пров. 3-й Флотський, 1-9,
  • пров. 4-й Флотський, 1, 1-14,
  • пров. Асєєва, 1-57а,
  • пров. Баркасний, 1-4,
  • пров. Савранський, 3-10,
  • пров. Б. Кифоренка, 2-35,
  • пров. В. Діхтієвського, 1-22,
  • пров. В.Терещенка, 7, 13а,
  • пров. І. Кисельова, 1-33,
  • пров. Іспанський, 2-А, 2а,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • пров. Неплія, 1-5а, 10, 12,
  • пров. О. Андрійця, 1-7,
  • пров. О. Стороженка, 2-10,
  • пров. О. Пресича, 2-26,
  • Віктора Скаржинського, 1-11. 

Роботи до 18:00.

Куди звертатися при відключенні світла

Якщо виникає відключення електроенергії, є доцільним спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

Нагадаємо, ми писали про те, як СБУ та НАБУ нещодавно викрили корупційну схему щодо розкрадання коштів в Укренерго. А також про те, що буде якщо ігнорувати платіжки з доставки газу, навіть якщо його не використовувати.

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