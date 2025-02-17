Чи буде світло в одеситів сьогодні

Лампочка, що горить. Фото ілюстративне: Євросвіт

Сьогодні, 17 лютого, ввели екстрені аварійні відключення у Київській та Дніпропетровській областях. Проте в Одеському регіоні команди щодо обмежень постачання світла пока не надходило.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення світла 17 лютого

Відключення задіють, аби провести ремонті роботи на об'єктах енергосистеми, які постраждали від обстрілів РФ.

ДТЕК про аварійні відключення. Фото: скриншот

Відключення світла в Одесі

Проте в Одесі сьогодні планують проводити ремонті роботи за наступними адресами.

Південний РЕМ:

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор.,

Абрикосова, 1-41а,

Ак. Гамалії, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,

Ак. Корольова, 2- 31, Горіхова, 1-90, 194, Довга, 23-121б,

Дубовий Гай, 3/корп.1,2,3, 9, 11, 13, 29, 31, 35, 41,

Зелена, 8-82а,

Костанді, 126-167а,

Левітана, 34-63, 91-93,

123-А, Люстдорфська дор.,

142-240, Лігінська, 22, 26,

Офіцерська, 1-38,

Бориса Едуардса, 1-28а,

Петриківська, 8-19а,

Рівності, 196,

С. Яхненка, 2-35,

Айвазовського,

1а-66/уч корп.21,

Трамвайна, 1-24а,

Тролейбусна, 1-42,

М. Демченко 3-я лінія, 39,

пров. 1-й Офіцерський, 1-15а,

пров. 1-й Тепличний, 1-5а,

пров. Гайдамацький, 1-8, 59, 49а, 62,

пров. 2-й Офіцерський, 2-10,

пров. 2-й Сирітський, 4,

пров. 2-й Тепличний, 2-10,

пров. Вишневий, 46-50,

пров. Дружний, 1-20,

пров. Електричний, 4а, 4б,

пров. Ліверпульський, 1а, 5-7,

пров. Лінійний, 1-6,

пров. Люстдорфський, 1-9,

пров. Опішнянський, 1-14,

пров. Рибальський, 2-6,

пров. Сирітський, 5а,

пров. Тепличний, 1,

пров. Трамвайний, 2,

пров. Чорноморський, 3-5,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-11д, 11е, 12.

Роботи до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

бул. Французький, 14,16,

Бабеля, 3-15, 25-59,

Балківська, 90, 92, 104-143а, 175,

В. Арнаутська, 50-63, Головковська, 15-21/23, Європейська, 72-93, Решата Аметова, 8,

Колонтаївська, 1, 44-71,

М. Арнаутська, 58-76, Михайлівська, 15, 46, 46а,

О. Кутузакія, 39-64,

Пантелеймонівська, 76,

Рішельєвська, 66, 68,

Розумовська, 58-61,

Середня, 38-66,

Скісна, 42а-78б,

пл. Михайлівська, 12/14, 13, 15, 19,

пров. 2-й Водяний, 11, п

ров. Виноградний, 4-24, 38.

Роботи до 17:00-19:00.

Північний РЕМ:

Метизна, 1-24а,

Килимова, 1-14, 109, 109/корп.1,2,

109а, Гобеленова, 1-20,

Фахова, 1-18,

Бондарна, 1-23, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а

Пересипська, Аграрна, 1-21,

Балтська дор., 25-47, 58а-84а,

В. Кирилова, 1а-42,

Вікандера і Ларсена, 1-103,

Головна, 1-31,

Горбиста, 1-15,

Дзвінка, 1-32,

Долинська, 13-33/корп.4,

Жевахова, 3а-61а, 92-94,

Жевахова гора, 17, 22, 30, 72, 81, 87,103, 111, Закарпатська, 1-72, 209, Кавказька, 1-41,

Кар’єрна, 1-25,

Каришковського, 2-60,

Локомотивна, 1-27,

Лютнева, 1-59,

Посівна, 1-56,

Прокатна, 1-12,

Ринкова, 7,

Флотська, 2-29а,

пл. Волова, 2-29а,

пров. 1-й Чорноморський,

3-44а, пров. 2-й Чорноморський, 1-34,

пров. 3-й Чорноморський, 1-34,

пров. 4-й Чорноморський, 1-43, пров. 5-й Чорноморський, 1-13,19/10,

пров. 6-й Чорноморський, 1-10,

пров. 7-й Чорноморський, 1-8,

пров. 8-й Чорноморський, 1-54,

пров. 9-й Чорноморський, 6-18,

пров. 10-й Чорноморський, 1-20,

пров. 13-й Чорноморський, 1-44,

пров. 1-й Балтський, 1-11,

пров. 2-й Балтський, 1-32,

пров. 3-й Балтський, 1-39,

пров. 4-й Балтський, 2-14,

пров. 5-й Балтський, 7-25,

пров. 6-й Балтський, 1-47,

пров. 7-й Балтський,

пров. 8-й Балтський, 1-11,

пров. Технарський, 3-10,

пров. Арковий, 1-8а,

пров. Паркетний, 4-10,

пров. Корковий, 2-10,

пров. Кодимський, 4-9,

пров. Анкерний, 4-11,

пров. Бейтельсбахера, 5-9,

пров. Меблевий, 1-11,

пров. Волтона, 1-17,47,47/корп.1,

пров. 1-й Лютневий, 1-7,

пров. 1-й Флотський, 5-7а,

пров. 2-й Лютневий, 1-7а,

пров. 2-й Флотський, 3, 4, 8,

пров. 3-й Флотський, 1-9,

пров. 4-й Флотський, 1, 1-14,

пров. Асєєва, 1-57а,

пров. Баркасний, 1-4,

пров. Савранський, 3-10,

пров. Б. Кифоренка, 2-35,

пров. В. Діхтієвського, 1-22,

пров. В.Терещенка, 7, 13а,

пров. І. Кисельова, 1-33,

пров. Іспанський, 2-А, 2а,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Навігаційний, 1-19,

пров. Неплія, 1-5а, 10, 12,

пров. О. Андрійця, 1-7,

пров. О. Стороженка, 2-10,

пров. О. Пресича, 2-26,

Віктора Скаржинського, 1-11.

Роботи до 18:00.

Куди звертатися при відключенні світла

Якщо виникає відключення електроенергії, є доцільним спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія на вашу адресу. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

особисті повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті оператора системи розподілу;

зателефонувати до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.



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