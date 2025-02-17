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Экстренные отключения по Украине — что в Одессе

17 февраля 2025 09:32
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Будет ли свет у одесситов сегодня
Горящая лампочка, которая горит. Фото иллюстративное: Евромир
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, в понедельник, 17 февраля ввели экстренные аварийные отключения в Киевской и Днепропетровской областях. Однако в Одесском регионе команды касательно ограничений подачи света пока не было.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Отключения задействуют чтобы провести ремонтные работы на объектах энергосистемы, пострадавших от обстрелов РФ.

Экстренные отключения по Украине — что в Одессе - фото 1
ДТЭК об аварийных отключениях. Фото: скриншот

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, целесообразно сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

Напомним, недавно мы писали о том как СБУ и НАБУ недавно разоблачили коррупционную схему по хищению средств в Укрэнерго. А также о том, что будет если игнорировать платежки по доставке газа, даже если его не использовать.

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