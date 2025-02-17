Будет ли свет у одесситов сегодня

Горящая лампочка, которая горит. Фото иллюстративное: Евромир

Сегодня, в понедельник, 17 февраля ввели экстренные аварийные отключения в Киевской и Днепропетровской областях. Однако в Одесском регионе команды касательно ограничений подачи света пока не было.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Отключение света 17 февраля

Отключения задействуют чтобы провести ремонтные работы на объектах энергосистемы, пострадавших от обстрелов РФ.

ДТЭК об аварийных отключениях. Фото: скриншот

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, целесообразно сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте оператора системы распределения;

позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.



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