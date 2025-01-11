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Електрокари захоплюють південь України — скільки авто в Одесі

11 січня 2025 17:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Електромобілі в Одесі — скільки придбали на півдні України
Дівчина заряджає електрокар. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Південні області України активно переходять на екологічно чистий транспорт. У 2024 році на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині зареєстровано на 52% більше електрокарів, ніж роком раніше. 

Про це у суботу, 11 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією поліції, у 2024 році на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині було зареєстровано 3 885 електромобілів, що значно перевищує показник попереднього року 2 549 авто. Лідером стала Одеська область, де кількість зареєстрованих електрокарів зросла з 2 033 до 3 070.  До цієї статистики не входять тролейбуси, скутери та інші транспортні засоби з електродвигунами.

Популярні моделі серед автовласників південних регіонів:

  • Nissan Leaf (500 одиниць);
  • Tesla Model 3 (293 одиниці);
  • Tesla Model Y (181 одиниця);
  • Tesla Model S (125 одиниць);
  • Nissan Ariya (118 одиниць).

Як зареєструвати електрокар

Зареєструвати електромобіль можна у сервісних центрах МВС, а перевірити наявність номерних знаків зручно онлайн на сайті Головного сервісного центру. Вартість реєстрації становить приблизно 1 200 гривень.

Зазначимо, електромобілі легко впізнати за спеціальними "зеленими" номерними знаками, які закріплюються виключно за транспортом із електродвигунами. Їхній тихий хід і повна відсутність вихлопних газів роблять такі авто ідеальним вибором для тих, хто піклується про екологію та комфорт.

Нагадаємо, ми писали чому в ЄС впали ціни на електрокари, а в Україні зріс попит на них. Також розповідали, які автівки непридатні для зими та небезпечні в холод.

Одеса електрокари електропостачання Новини Одеси технології заряджання

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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