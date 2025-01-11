Електромобілі в Одесі — скільки придбали на півдні України

Електрокари захоплюють південь України — скільки авто в Одесі
Південні області України активно переходять на екологічно чистий транспорт. У 2024 році на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині зареєстровано на 52% більше електрокарів, ніж роком раніше.
Про це у суботу, 11 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Електрокари в Одесі
За інформацією поліції, у 2024 році на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині було зареєстровано 3 885 електромобілів, що значно перевищує показник попереднього року 2 549 авто. Лідером стала Одеська область, де кількість зареєстрованих електрокарів зросла з 2 033 до 3 070. До цієї статистики не входять тролейбуси, скутери та інші транспортні засоби з електродвигунами.
Популярні моделі серед автовласників південних регіонів:
- Nissan Leaf (500 одиниць);
- Tesla Model 3 (293 одиниці);
- Tesla Model Y (181 одиниця);
- Tesla Model S (125 одиниць);
- Nissan Ariya (118 одиниць).
Як зареєструвати електрокар
Зареєструвати електромобіль можна у сервісних центрах МВС, а перевірити наявність номерних знаків зручно онлайн на сайті Головного сервісного центру. Вартість реєстрації становить приблизно 1 200 гривень.
Зазначимо, електромобілі легко впізнати за спеціальними "зеленими" номерними знаками, які закріплюються виключно за транспортом із електродвигунами. Їхній тихий хід і повна відсутність вихлопних газів роблять такі авто ідеальним вибором для тих, хто піклується про екологію та комфорт.
Нагадаємо, ми писали чому в ЄС впали ціни на електрокари, а в Україні зріс попит на них. Також розповідали, які автівки непридатні для зими та небезпечні в холод.
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