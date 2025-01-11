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Электрокары захватывают юг Украины — сколько авто в Одессе

11 января 2025 17:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Электромобили в Одессе - сколько приобрели на юге Украины
Девушка заряжает электрокар. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Южные области Украины активно переходят на экологически чистый транспорт. В 2024 году на Одесчине, Николаевщине и Херсонщине зарегистрировано на 52% больше электрокаров, чем годом ранее.

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По информации полиции, в 2024 году в Одесской, Николаевской и Херсонской областях было зарегистрировано 3 885 электромобилей, что значительно превышает показатель предыдущего года 2 549 авто. Лидером стала Одесская область, где количество зарегистрированных электрокаров выросло с 2 033 до 3 070.   В эту статистику не входят троллейбусы, скутеры и другие транспортные средства с электродвигателями.

Популярные модели среди автовладельцев южных регионов:

  • Nissan Leaf (500 единиц);
  • Tesla Model 3 (293 единицы);
  • Tesla Model Y (181 единица);
  • Tesla Model S (125 единиц);
  • Nissan Ariya (118 единиц).

Как зарегистрировать электрокар

Зарегистрировать электромобиль можно в сервисных центрах МВД, а проверить наличие номерных знаков удобно онлайн на сайте Главного сервисного центра. Стоимость регистрации составляет примерно 1 200 гривен.

Отметим, электромобили легко узнать по специальным "зеленым" номерным знакам, которые закрепляются исключительно за транспортом с электродвигателями. Их тихий ход и полное отсутствие выхлопных газов делают такие авто идеальным выбором для тех, кто заботится об экологии и комфорте.

Напомним, мы писали почему в ЕС упали цены на электрокары, а в Украине вырос спрос на них. Также рассказывали, какие машины непригодны для зимы и опасны в холод.

Одесса электрокары электроснабжение Новости Одессы технологии зарядка

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