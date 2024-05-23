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Електропостачання буде лічені години — в Одесі діють графіки відключень світла

23 травня 2024 09:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Електропостачання буде лічені години — в Одесі діють графіки відключень світла
Відсутність світла в квартирі. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 23 травня, на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 23 травня, діятиме протягом усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105а;  
  • Дубовий Гай — усі будинки;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;  
  • Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195;  
  • пров. 1-й Рівності, 90;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;  
  • пров. Рівності, 92;  
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;  
  • пров. Янтарний — усі будинки;  ;  
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34;  
  • Дача Ковалевського, 14а, 20 — 60, 61 — 83;  
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;  
  • Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а;  
  • Художника Федорова — усі будинки;  ;  
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;  
  • пров. Маячний, 1/корп.1;  
    Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

  • Чумацька, 7, 41;  
  • площа Старосіна, 3 — 7, 13, 15, 15а;  
  • пров. Вознесенський, 1 — 5, 2 — 6, 24;  
    Роботи до 17:00
  • Тетяни Тесс, 25 — 55, 26 — 54;  
  • Квіткова, 1 — 13а;  
  • Кордонна, 25;  
  • Олексія Косяченка, 38, 39, 44;  
    Роботи до 19:00
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Профспілкова, 2-34;  
  • Пшенична, 7, 9, 16 — 24;  
  • Радісна, 32-54;  
  • Святослава Ріхтера, 35 — 65, 110 — 124;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • Туристська, 20 — 46;  
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • пров. Джутовий, 1 — 10а;  
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;  
  • пров. Радіальний, 1 — 12;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;  
  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
    Роботи до 20:00

Північний РЕМ:

  • Героїв оборони Одеси, 48 — 58;  
  • Капітана Кузнєцова, 93, 95;  
  • Лесі Українки, 45;  
    Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що українці з червня платитимуть нову ціну за світло, яка, за словами замміністра енергетики Миколи Колісника, буде "посильною". Однак остаточне рішення щодо нової ціни на електроенергію поки не ухвалено.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
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електропостачання
Новини Одеси
відключення світла

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