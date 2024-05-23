Електропостачання буде лічені години — в Одесі діють графіки відключень світла

Відсутність світла в квартирі. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 23 травня, на всій території Одещини протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області сьогодні, 23 травня, діятиме протягом усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла через планові роботи

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105а;

Дубовий Гай — усі будинки;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40в;

Рівності, 88, 91, 98 — 104, 195;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;

пров. Янтарний — усі будинки; ;

Айвазовського (Тимірязєва), 34;

Дача Ковалевського, 14а, 20 — 60, 61 — 83;

Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18 — 28;

Миколи Гумільова, 1, 1а, 2, 2а, 4а;

Художника Федорова — усі будинки; ;

пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;

пров. Маячний, 1/корп.1;

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

Чумацька, 7, 41;

площа Старосіна, 3 — 7, 13, 15, 15а;

пров. Вознесенський, 1 — 5, 2 — 6, 24;

Роботи до 17:00

Тетяни Тесс, 25 — 55, 26 — 54;

Квіткова, 1 — 13а;

Кордонна, 25;

Олексія Косяченка, 38, 39, 44;

Роботи до 19:00

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова, 2-34;

Пшенична, 7, 9, 16 — 24;

Радісна, 32-54;

Святослава Ріхтера, 35 — 65, 110 — 124;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

Туристська, 20 — 46;

пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;

пров. Джутовий, 1 — 10а;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Роботи до 20:00

Північний РЕМ:

Героїв оборони Одеси, 48 — 58;

Капітана Кузнєцова, 93, 95;

Лесі Українки, 45;

Роботи до 18:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що українці з червня платитимуть нову ціну за світло, яка, за словами замміністра енергетики Миколи Колісника, буде "посильною". Однак остаточне рішення щодо нової ціни на електроенергію поки не ухвалено.