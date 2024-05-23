Электроснабжение будет считанные часы — в Одессе действуют графики отключений света

Отсутствие света в квартире. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 23 мая, на всей территории Одесчины в течение и суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

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Стабилизационные отключения

График стабилизационных отключений в Одесской области сегодня, 23 мая, будет действовать на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света из-за плановых работ

Южный РЭС:

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 105а;

Дубовая Роща — все дома;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40в;

Равенства, 88, 91, 98 — 104, 195;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Абрикосовая, 1 — 29;

пер. Равенства, 92;

Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40;

пер. Янтарный — все дома;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

Дача Ковалевского, 14а, 20-60, 61 — 83;

Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18 — 28;

Николая Гумилева, 1, 1а, 2, 2а, 4а;

Художника Федорова — все дома; ;

пер. 1-й Колхозный, 2, 2а;

пер. Маячный, 1/корп.1;

Работы до 17:00

Центральный РЭС:

Чуматько, 7, 41;

площадь Старосина, 3 — 7, 13, 15, 15а;

пер. Вознесенский, 1 — 5, 2 — 6, 24;

Работы до 17:00

Татьяны Тесс, 25 — 55, 26 — 54;

Цветочная, 1 — 13а;

Граничная, 25;

Алексея Косяченко, 38, 39, 44;

Работы до 19:00

Гранатная, 28 — 54;

Дубовая, 131;

Профсоюзная, 2 — 34;

Пшеничная, 7, 9, 16 — 24;

Радостная, 32 -- 54;

Святослава Рихтера, 35 — 65, 110 — 124;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

Туристская, 20–46;

пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;

пер. 3-й Кипарисный, 1 — 4;

пер. Джутовая, 1 — 10а;

пер. Конструкторский, 1— 11;

Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 — 12;

пер. Радиальный, 1-12;

Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23;

Малишевского (Гастелло) — все дома; ;

Работы до 20:00

Северный РЭС:

Героев обороны Одессы, 48 — 58;

Капитана Кузнецова, 93, 95;

Леси Украинки, 45;

Работы до 18:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что украинцы с июня будут платить новую цену за свет, которая, по словам замминистра энергетики Николая Колесника, будет "посильной". Однако окончательное решение о новой цене на электроэнергию пока не принято.