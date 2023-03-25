Емоції вихідної Одеси очима фотографа Новини.LIVE
Під час прогулянки вулицями Одеси можна побачити яскраві емоції та враження на обличчях місцевих жителів і туристів. Місто живе попри все, й люди насолоджуються кожним днем.
Як одесити відпочивають, бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.
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Емоції людей, які гуляють містом, не можна описати словами. Діти біжать, граються та сміються. Пари гуляють, тримаючись за руки, насолоджуючись один одним і красою міста. Люди розмірковують і відпочивають. Місто пульсує життям.
Прогулянка нічною Одесою — це незабутнє враження. Можна побачити яскраві вогні міста, таємничі переходи та затишні кафе. Це також час, коли вулиці міста майже порожні, а ті, хто прогулюються вулицями Одеси, здається, заглиблені в свої думки.
Фото Новини.LIVE