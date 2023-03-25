Емоції вихідної Одеси очима фотографа Новини.LIVE

Розслаблена Одеса вдень і таємниче нічне місто

Під час прогулянки вулицями Одеси можна побачити яскраві емоції та враження на обличчях місцевих жителів і туристів. Місто живе попри все, й люди насолоджуються кожним днем.

Як одесити відпочивають, бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Емоції людей, які гуляють містом, не можна описати словами. Діти біжать, граються та сміються. Пари гуляють, тримаючись за руки, насолоджуючись один одним і красою міста. Люди розмірковують і відпочивають. Місто пульсує життям.

Прогулянка нічною Одесою — це незабутнє враження. Можна побачити яскраві вогні міста, таємничі переходи та затишні кафе. Це також час, коли вулиці міста майже порожні, а ті, хто прогулюються вулицями Одеси, здається, заглиблені в свої думки.

Фото Новини.LIVE