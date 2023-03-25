Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новости.

Расслабленная Одесса днем и таинственный ночной город

Во время прогулки по улицам Одессы можно увидеть яркие эмоции и впечатления на лицах местных жителей и туристов. Город живет несмотря ни на что, и люди наслаждаются каждым днем.

Как одесситы отдыхают, видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

Эмоции людей, гуляющих по городу, нельзя описать словами. Дети бегают, играют и смеются. Пары гуляют, держась за руки, наслаждаясь друг другом и красотой города. Люди размышляют и отдыхают. Город пульсирует жизнью.

Прогулка по ночной Одессе — это незабываемое впечатление. Вы можете увидеть яркие огни города, таинственные переходы и уютные кафе. Это также время, когда улицы города почти пустые, а те, кто ходят по улицам Одессы, кажется, углублены в свои мысли.

Фото Новини.LIVE