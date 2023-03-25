Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новости.

Эмоции выходной Одессы глазами фотографа Новини.LIVE
Во время прогулки по улицам Одессы можно увидеть яркие эмоции и впечатления на лицах местных жителей и туристов. Город живет несмотря ни на что, и люди наслаждаются каждым днем.
Как одесситы отдыхают, видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.
-
Папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квинн во время съемок второй части "Джокера"
-
На оккупированных территориях россияне воруют автомобили, чтобы вывезти награбленное гражданских
-
ВСУ отбили более 50 атак и нанесли сокрушительные удары по позициям врага: данные Генштаба
-
Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное
-
Остановили ли россияне наступление в Бахмуте: в ВСУ прокомментировали данные британской разведки
-
Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать
-
Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией
-
Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю
-
Во Франции тысячи людей снова вышли на митинги: из-за чего протестуют
-
Ученые обнародовали новые данные о происхождении COVID: какое животное могло быть первым носителем
Эмоции людей, гуляющих по городу, нельзя описать словами. Дети бегают, играют и смеются. Пары гуляют, держась за руки, наслаждаясь друг другом и красотой города. Люди размышляют и отдыхают. Город пульсирует жизнью.
Прогулка по ночной Одессе — это незабываемое впечатление. Вы можете увидеть яркие огни города, таинственные переходы и уютные кафе. Это также время, когда улицы города почти пустые, а те, кто ходят по улицам Одессы, кажется, углублены в свои мысли.
Фото Новини.LIVE