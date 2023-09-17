Енергосистемі Одещині взимку загрожують блекаути

Станція з виробництва електроенергії. Фото ілюстративне: pixabay

Одеська область перебуває в антирейтингу за прогнозами щодо ймовірних довготривалих блекаутів під час опалювального сезону. Також у зоні ризику є Харків, Миколаїв та Херсон.

Про це розповів в етері ''Суспільного'' директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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За його словами, наразі в Одесі триває активна підготовка до опалювального сезону, встановлюється додаткова резервна генерація для критичної інфраструктури: опалення, водопостачання, енергопостачання.

"Не буде якихось багатогодинних відключень. Певен, що у разі обстрілів не буде відключень по 10-12 годин. Ми вже виробили у нашій енергосистемі алгоритми, знаємо як треба діяти для того, щоб зменшувати наслідки обстрілів", — сказав Харченко.

Окремо експерт з енергетики наголосив, що енергосистема України практично готова забезпечити опалювальний сезон з мінімальними відключеннями, проте не виключає повторних атак на інфраструктуру.

"Безумовно, можуть бути аварійні відключення регіонів, можуть відбуватись окремі відключення у містах чи областях. Але це не буде довготерміново і не матиме національного масштабу. Йтиметься про 4-6 годин на відновлення постачання", — заявив директор Центру дослідження енергетики.

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

Додамо, у деяких містах України розробляються стратегії відключення електрики через можливий дефіцит енергії. Вже три області підтвердили такі плани.