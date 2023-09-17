Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Енергосистемі Одещині взимку загрожують блекаути: що відомо arrow

Енергосистемі Одещині взимку загрожують блекаути: що відомо

17 вересня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Енергосистемі Одещині взимку загрожують блекаути
Станція з виробництва електроенергії. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область перебуває в антирейтингу за прогнозами щодо ймовірних довготривалих блекаутів під час опалювального сезону. Також у зоні ризику є Харків, Миколаїв та Херсон.

Про це розповів в етері ''Суспільного'' директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Читайте також:

За його словами, наразі в Одесі триває активна підготовка до опалювального сезону, встановлюється додаткова резервна генерація для критичної інфраструктури: опалення, водопостачання, енергопостачання.

"Не буде якихось багатогодинних відключень. Певен, що у разі обстрілів не буде відключень по 10-12 годин. Ми вже виробили у нашій енергосистемі алгоритми, знаємо як треба діяти для того, щоб зменшувати наслідки обстрілів", — сказав Харченко. 

Окремо експерт з енергетики наголосив, що енергосистема України практично готова забезпечити опалювальний сезон з мінімальними відключеннями, проте не виключає повторних атак на інфраструктуру. 

"Безумовно, можуть бути аварійні відключення регіонів, можуть відбуватись окремі відключення у містах чи областях. Але це не буде довготерміново і не матиме національного масштабу. Йтиметься про 4-6 годин на відновлення постачання", — заявив директор Центру дослідження енергетики.

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

Додамо, у деяких містах України розробляються стратегії відключення електрики через можливий дефіцит енергії. Вже три області підтвердили такі плани.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз