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Энергосистеме Одесчины зимой грозят блэкауты: что известно

17 сентября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Энергосистеме Одесской области зимой грозят блекауты
Станция по производству электроэнергии. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область находится в антирейтинге по прогнозам относительно вероятных долговременных блэкаутов во время отопительного сезона. Также в зоне риска — Харьков, Николаев и Херсон.

Об этом рассказал в эфире ''Суспільного'' директора Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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По его словам, в Одессе продолжается активная подготовка к отопительному сезону, устанавливается дополнительная резервная генерация для критической инфраструктуры: отопление, водоснабжение, энергоснабжение.

"Не будет каких-то многочасовых отключений. Уверен, что в случае обстрелов не будет отключений по 10-12 часов. Мы уже выработали в нашей энергосистеме алгоритмы, знаем, как нужно действовать для того, чтобы уменьшать последствия обстрелов", сказал Харченко.

Отдельно эксперт по энергетике подчеркнул, что энергосистема Украины практически готова обеспечить отопительный сезон с минимальными отключениями, однако не исключает повторных атак на инфраструктуру.

"Безусловно, могут быть аварийные отключения регионов, могут происходить отдельные отключения в городах или областях. Но это не будет долгосрочно и не будет иметь национального масштаба. Речь идет о 4-6 часах на возобновление поставок", — заявил директор Центра исследования энергетики.

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

Добавим, в некоторых городах Украины разрабатываются стратегии отключения электричества из-за возможного дефицита энергии. Уже три области подтвердили следующие планы.

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