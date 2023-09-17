Энергосистеме Одесской области зимой грозят блекауты

Энергосистеме Одесчины зимой грозят блэкауты: что известно
Одесская область находится в антирейтинге по прогнозам относительно вероятных долговременных блэкаутов во время отопительного сезона. Также в зоне риска — Харьков, Николаев и Херсон.
Об этом рассказал в эфире ''Суспільного'' директора Центра исследования энергетики Александр Харченко.
По его словам, в Одессе продолжается активная подготовка к отопительному сезону, устанавливается дополнительная резервная генерация для критической инфраструктуры: отопление, водоснабжение, энергоснабжение.
"Не будет каких-то многочасовых отключений. Уверен, что в случае обстрелов не будет отключений по 10-12 часов. Мы уже выработали в нашей энергосистеме алгоритмы, знаем, как нужно действовать для того, чтобы уменьшать последствия обстрелов", — сказал Харченко.
Отдельно эксперт по энергетике подчеркнул, что энергосистема Украины практически готова обеспечить отопительный сезон с минимальными отключениями, однако не исключает повторных атак на инфраструктуру.
"Безусловно, могут быть аварийные отключения регионов, могут происходить отдельные отключения в городах или областях. Но это не будет долгосрочно и не будет иметь национального масштаба. Речь идет о 4-6 часах на возобновление поставок", — заявил директор Центра исследования энергетики.
Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.
Добавим, в некоторых городах Украины разрабатываются стратегии отключения электричества из-за возможного дефицита энергии. Уже три области подтвердили следующие планы.