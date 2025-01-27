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Естонія допоможе модернізувати морську галузь України — деталі

27 січня 2025 15:26
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Естонія та Україна підписали спільний меморандум про взаємодопомогу
Судно в порту на навантаженні. Фото: Новини.LIVE
Віктор Бабаєнко - Головний редактор Одеської редакції
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Естонія та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння, який закладає основу для відновлення та модернізації морської галузі. Крім того, Таллінн продовжить віддавати 0,25% свого ВВП, як допомога нашої країни для захисту кордонів.

Про це заявив під час брифінгу в Одесі міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

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Підтримка України

За три роки війни в Естонія надала нам військову допомогу понад 500 тис. євро. І зупинятись на цьому не має наміру. Також у ході переговорів порушувалося питання щодо модернізації та відновлення зруйнованої української морської інфраструктури, таким чином підтримуватиметься наша економіка. 

"На нашу думку, безпека нашої підводної інфраструктури є частиною нашої політики розриву всіх зв'язків із Російською Федерацією. Підводні кабелі та трубопроводи забезпечують нас енергією, сигналами, інформаційним обміном і газом. Саме тому напад на цю інфраструктуру є стратегічною проблемою для нас", — відзначив міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

Про що домовились

Крім того, естонський міністр заявив, що всі країни Європейського Союзу, а особливо країни регіону Північної Балтики, спільно з Великою Британією, вживають заходів щодо розвитку нашої підводної інфраструктури у тому числі трубопроводів та лінії зв'язку. В першу чергу для того, щоб Росія не змогла загрожувати економіці Європи в цілому.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підтримку українців в ЄС та про те, що на думку Володимира Зеленського може стати гарантіями безпеки для України. 

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15:21 Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

15:10 Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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