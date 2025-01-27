Естонія та Україна підписали спільний меморандум про взаємодопомогу

Судно в порту на навантаженні. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Естонія та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння, який закладає основу для відновлення та модернізації морської галузі. Крім того, Таллінн продовжить віддавати 0,25% свого ВВП, як допомога нашої країни для захисту кордонів.

Про це заявив п ід час брифінгу в Одесі міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

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Підтримка України

За три роки війни в Естонія надала нам військову допомогу понад 500 тис. євро. І зупинятись на цьому не має наміру. Також у ході переговорів порушувалося питання щодо модернізації та відновлення зруйнованої української морської інфраструктури, таким чином підтримуватиметься наша економіка.

"На нашу думку, безпека нашої підводної інфраструктури є частиною нашої політики розриву всіх зв'язків із Російською Федерацією. Підводні кабелі та трубопроводи забезпечують нас енергією, сигналами, інформаційним обміном і газом. Саме тому напад на цю інфраструктуру є стратегічною проблемою для нас", — відзначив міністр інфраструктури Естонії Владімір Свєт.

Про що домовились

Крім того, естонський міністр заявив, що всі країни Європейського Союзу, а особливо країни регіону Північної Балтики, спільно з Великою Британією, вживають заходів щодо розвитку нашої підводної інфраструктури у тому числі трубопроводів та лінії зв'язку. В першу чергу для того, щоб Росія не змогла загрожувати економіці Європи в цілому.