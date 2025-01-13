В Одесі ліквідують морський навчальний заклад

Одеську морську академію реорганізують — що з'явиться
Замість двох морських вищих навчальних закладів в Одесі створять один. А інститут ВМС перетворять на окрему структуру.
Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на власні джерела.
Кого об'єднають
Національний морський університет об'єднається з "Одеською морською академією". Новий виш готуватиме як кадри торгового і технічного флоту, так і морських інженерів. Видання повідомляє, що розпорядження про злиття закладів вже готове, але поки не опубліковане.
При цьому зі складу Академії виведуть Інститут ВМС. Його перетворять на самостійну Військово-морську академію. До її складу увійдуть також військово-морський ліцей імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного та водолазна школа.
Нагадаємо, в Одеській політехніці планують створити бізнес-інкубатор. Також ми писали, як зміняться правила вступу до вишів поточного року.
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