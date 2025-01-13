В Одесі ліквідують морський навчальний заклад

Студенти Одеської морської академії. Фото: Одеська морська академія

Замість двох морських вищих навчальних закладів в Одесі створять один. А інститут ВМС перетворять на окрему структуру.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на власні джерела.

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Кого об'єднають

Національний морський університет об'єднається з "Одеською морською академією". Новий виш готуватиме як кадри торгового і технічного флоту, так і морських інженерів. Видання повідомляє, що розпорядження про злиття закладів вже готове, але поки не опубліковане.

При цьому зі складу Академії виведуть Інститут ВМС. Його перетворять на самостійну Військово-морську академію. До її складу увійдуть також військово-морський ліцей імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного та водолазна школа.

Нагадаємо, в Одеській політехніці планують створити бізнес-інкубатор. Також ми писали, як зміняться правила вступу до вишів поточного року.