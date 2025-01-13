В Одессе ликвидируют морское учебное заведение

Одесскую морскую академию реорганизуют — что появится
Вместо двух морских высших учебных заведений в Одессе создадут одно. А институт ВМС превратят в отдельную структуру.
Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на собственные источники.
Кого объединят
Национальный морской университет объединится с "Одесской морской академией". Новый вуз будет готовить как кадры торгового и технического флота, так и морских инженеров. Издание сообщает, что распоряжение о слиянии заведений уже готово, но пока не опубликовано.
При этом из состава Академии выведут Институт ВМС. Его превратят в самостоятельную Военно-морскую академию. В ее состав войдут также военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного и водолазная школа.
Напомним, в Одесской политехнике планируют создать бизнес-инкубатор. Также мы писали, как изменятся правила поступления в вузы в текущем году.
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