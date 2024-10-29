В Одесі створять стартап-школу

Пара в Одеській політехніці. Фото: Одеська політехніка

В Україні затвердили перелік вишів і наукових установ, на базі яких створять мережу стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів. У списку опинилася й Одеська політехніка. Університету виділять 1,5 млн грн.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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Кого обрали

До переліку увійшли переможці конкурсу науково-технічних проєктів. Крім Одеської політехніки, це Національний авіаційний університет, Вінницький національний технічний університет, Сумський держуніверситет, Київський академічний університет і Дніпровська політехніка. Кожен з цих закладів отримає по 1,5 млн грн на розвиток стартап-шкіл. Гроші можна витрачати на придбання обладнання, консультації, проведення досліджень.

Програма має бути реалізована протягом наступних двох років.

Мета інкубаторів

У міністерстві вважають, що інкубатори — акселератори дозволять студентам розробляти і втілювати у життя ідеї стартапів вже під час навчання у виші. Школи будуть допомагати стартаперам-початківцям розробляти бізнес-моделі та інвестиційні стратегії, шукати інвесторів і продавати продукцію. Крім того, інкубатори надаватимуть офіси на обладнання, а також організовуватимуть демонстрації для потенційних вкладників.

Нагадаємо, Одеський університет імені І. Мечникова вперше в історії потрапив до престижного рейтингу Times Higher Education. Також українська акторка Анна Саліванчук отримала диплом Київського університету імені Тараса Шевченка.