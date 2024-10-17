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Одеський університет потрапив до престижного міжнародного рейтингу — подробиці

17 жовтня 2024 11:54
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський університет потрапив у престижний рейтинг
Головний корпус ОНУ ім. Мечникова. Фото: ОНУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Британська рейтингова агенція "Times Higher Education" оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу. Вперше за всю історію оцінювання до переліку потрапив виш з Одеси.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

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Одеський університет потрапив до престижного міжнародного рейтингу — подробиці - фото 1
Одеський університет у рейтингу. Фото: скриншот

Усього заявки на участь у рейтингу подали 17 українських вишів. Найкращий результат продемонстрував Сумський державний університет. Він потрапив до групи 801-1000. Також до рейтингової таблиці включили київський Національний медичний університет імені О. О. Богомольця та івано-франківський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Як оцінювали

Відповідно до методології Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінюється за 18 показниками, які згруповані в п'ять індикаторів: 

  • освітня діяльність; 
  • дослідницьке середовище; 
  • якість досліджень; 
  • співпраця з промисловістю; 
  • міжнародна відкритість.

Усього оцінювали 2095 установ зі 115 країн.

Нагадаємо, відома українська акторка похизувалася дипломом престижного вишу. 

Також Міністерство освіти та науки підписало наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року.

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