Одесский университет попал в престижный рейтинг

Главный корпус ОНУ им. Мечникова. Фото: ОНУ

Британское рейтинговое агентство "Times Higher Education" обнародовало результаты одного из самых влиятельных рейтингов университетов мира. Впервые за всю историю оценивания в список попал вуз из Одессы.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Одесса в рейтинге

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в группу 1501+.

Одесский университет в рейтинге. Фото: скриншот

Всего заявки на участие в рейтинге подали 17 украинских вузов. Лучший результат показал Сумской государственный университет. Он попал в группу 801-1000. Также в рейтинговую таблицу включили киевский Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца и ивано-франковский Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Как оценивали

Согласно методологии Times Higher Education World University Rankings 2025, деятельность университетов оценивается по 18 показателям, сгруппированным в пять индикаторов:

образовательная деятельность;

исследовательская среда;

качество исследований;

сотрудничество с промышленностью;

международная открытость.

Всего оценивали 2095 учреждений из 115 стран.

Напомним, известная украинская актриса похвасталась дипломом престижного вуза.

Также Министерство образования и науки подписало приказ о назначении грантов на обучение поступающим в 2024 году.