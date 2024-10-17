Одесский университет попал в престижный рейтинг

Одесский университет попал в престижный международный рейтинг — подробности
Британское рейтинговое агентство "Times Higher Education" обнародовало результаты одного из самых влиятельных рейтингов университетов мира. Впервые за всю историю оценивания в список попал вуз из Одессы.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Одесса в рейтинге
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в группу 1501+.
Всего заявки на участие в рейтинге подали 17 украинских вузов. Лучший результат показал Сумской государственный университет. Он попал в группу 801-1000. Также в рейтинговую таблицу включили киевский Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца и ивано-франковский Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
Как оценивали
Согласно методологии Times Higher Education World University Rankings 2025, деятельность университетов оценивается по 18 показателям, сгруппированным в пять индикаторов:
- образовательная деятельность;
- исследовательская среда;
- качество исследований;
- сотрудничество с промышленностью;
- международная открытость.
Всего оценивали 2095 учреждений из 115 стран.
Напомним, известная украинская актриса похвасталась дипломом престижного вуза.
Также Министерство образования и науки подписало приказ о назначении грантов на обучение поступающим в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!