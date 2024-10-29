В Одессе создадут стартап-школу

Пара в Одесской политехнике. Фото: Одесская политехника

В Украине утвердили перечень вузов и научных учреждений, на базе которых будет создана сеть стартап-школ — инкубаторов — акселераторов. В списке оказалась и Одесская политехника. Университету выделят 1,5 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Кого избрали

В список вошли победители конкурса научно-технических проектов. Кроме Одесской политехники это Национальный авиационный университет, Винницкий национальный технический университет, Сумской госуниверситет, Киевский академический университет и Днепровская политехника. Каждое из этих заведений получит по 1,5 млн грн на развитие стартап-школ. Деньги можно тратить на приобретение оборудования, консультации, проведение исследований.

Программа должна быть реализована в течение следующих двух лет.

Цель инкубаторов

В министерстве считают, что инкубаторы-акселераторы позволят студентам разрабатывать и претворять в жизнь идеи стартапов уже во время учебы в вузе. Школы будут помогать начинающим стартаперам разрабатывать бизнес-модели и инвестиционные стратегии, искать инвесторов и продавать продукцию. Кроме того, инкубаторы будут предоставлять офисы на оборудование, а также будут организовывать демонстрации для потенциальных вкладчиков.

Напомним, Одесский университет имени И. Мечникова впервые в истории попал в престижный рейтинг Times Higher Education. Также украинская актриса Анна Саливанчук получила диплом Киевского университета имени Тараса Шевченко.