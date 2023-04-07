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Естонія зацікавлена в спільних туристичних та ІТ проєктах з Одещиною

7 квітня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
На зустрічі обговорювали й післявоєнну відбудову
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заступник голови Одеської ОВА зустрівся з делегацією Посольства Естонської Республіки в Україні. Вони обговорили  співпрацею між країнами. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА. 

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Під час зустрічі заступник голови місії Естонської Республіки в Україні, наголосив на тому, що Естонія була однією з перших країн, хто підтримав Україну в боротьбі та продовжує допомагати українцям.

"В України сьогодні є шанс, оскільки своєю боротьбою ви виграли битву за серця всього цивілізованого світу", — зазначив заступник голови місії Естонської Республіки в Україні пан Марґус Герінг. 

Розвиток регіону та співпраця з міжнародними партнерами

Делегацію коротко проінформували про ситуацію в Одеській області та розповіли про функціонування "Зернової ініціативи", інвестиційну привабливість регіону, можливості для розвитку бізнесу та співробітництво з міжнародними партнерами для спільної реалізації проєктів. 

Одеська область налічує 91 громаду і, саме тому стане принагідним досвід естонських колег для ефективної розробки та впровадження проєктів на місцевому рівні. Також заступник голови місії зауважив, що Естонія зацікавлена в реалізації спільних проєктів, зокрема в галузі туризму та IT.

Під час діалогу сторони обговорили й шанси Одещини на проведення EXPO-2030. Наразі це є одним з найпріоритетніших національних проєктів для регіону. 

 Зазначимо, проведення виставки EXPO-2030 в Одесі може стати вагомим стимулом для розвитку економіки регіону. За попередніми прогнозами, область має шанс отримати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Проведення виставки такого масштабу позитивно вплине і на туристичний розвиток.

Як EХРО-2030 зможе дати нове життя депресивним районам Одеси та які проблемні питання, що ніяк не могли вирішити десятиліттями, нарешті зрушать з мертвої точки? Про це заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин розповів ексклюзивно в інтерв'ю журналістам Новини.LIVE.

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