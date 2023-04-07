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Эстония заинтересована в совместных туристических и ИТ-проектах с Одесчиной

7 апреля 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На встрече обсуждали и послевоенное восстановление
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заместитель председателя Одесской ОВА встретился с делегацией Посольства Эстонской Республики в Украине. Они обсудили сотрудничество между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Во время встречи заместитель главы миссии Эстонской Республики в Украине отметил, что Эстония была одной из первых стран, кто поддержал Украину в борьбе и продолжает помогать украинцам.

"У Украины сегодня есть шанс, поскольку своей борьбой вы выиграли битву за сердца всего цивилизованного мира", — отметил заместитель главы миссии Эстонской Республики в Украине господин Маргус Геринг.

Развитие региона и сотрудничество с международными партнерами

Делегацию кратко проинформировали о ситуации в Одесской области и рассказали о функционировании "Зерновой инициативы", инвестиционной привлекательности региона, возможностях для развития бизнеса и сотрудничестве с международными партнерами для совместной реализации проектов.

Одесская область насчитывает 91 общину и, именно поэтому станет опытом эстонских коллег для эффективной разработки и внедрения проектов на местном уровне. Также заместитель главы миссии отметил, что Эстония заинтересована в реализации совместных проектов, в частности, в сфере туризма и IT.

В ходе диалога стороны обсудили и шансы Одесчины на проведение EXPO-2030. Сейчас это один из самых приоритетных национальных проектов для региона.

Отметим, что проведение выставки EXPO-2030 в Одессе может стать весомым стимулом для развития экономики региона. По предварительным прогнозам, у области есть шанс получить до 10 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Проведение выставки такого масштаба окажет положительное влияние и на туристическое развитие.

Как EХРО-2030 сможет дать новую жизнь депрессивным районам Одессы и какие проблемные вопросы, которые никак не могли решить десятилетиями, наконец сдвинутся с мертвой точки? Об этом замглавы Одесской областной военной администрации Роман Григоришин рассказал эксклюзивно в интервью журналистам Новини.LIVE.

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