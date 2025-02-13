Евакуація з Херсону — подробиці

Вулицы Херсона. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Третій рік війни люди, які пережили окупацію Херсона та щоденні обстріли, змушені залишати свої будинки. Вони залишають все, що їм дорого, і їдуть у невідомість, рятуючи свої власні життя. Допомагають їм у цьому херсонці, волонтери на власних машинах.

Про це ми дізналися із сюжету каналу RAMINA.

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Ніколи не знаєш, куди прилетить

Люди зранку виходять в магазин, скуповуються і швидко біжать додому. В Херсон прилітають і RPV, і артилерія, і міномети, і навіть КАБи. Повітряна тривога є, але вона не встигає реагувати, окупант розташований від міста на відстані 5-7 кілометрів. Волонтер каже, що перші дні війни вулиці міста стали безлюдними.

"Сама пустота, людей немає. Херсон постійно під обстрілами, росіяни зробили теракт на центральному ринку, було влучення, загинуло багато людей", — каже Андрій.

Андрій та Раміна. Фото: Раміна

Андрій став допомагати виїжджати з власної волі. Говорить, дивитися, як тут мучаться люди, просто неможливо. Адже багато хто залишився без даху над головою.

Люди залишають свої домівки

Для цих людей щодня як лотерея — ніколи не знаєш, куди прилетить наступна ракета чи дрон. Часом займаєшся домашніми справами, можеш навіть не почути чергового сигналу тривоги. Кожен тут має другий день народження.

"Я збиралася хліб пекти, думала, напечу пиріжків. І мені сусіди подзвонили, попросили вийти. Я вийшла і почула вибух. Я вдома не була, але собака загинув", — каже літня жінка.

Відтепер вона вимушена жити не в своєму домі оскільки його більше немає. Вдячна волонтерам принаймні за життя.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух у Херсоні. А також про те, як місцеві евакуюються через постійні обстріли.

