Эвакуация с Херсона — подробности

Улицы Херсона. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Третий год войны люди, которые пережили оккупацию Херсона и ежедневные обстрелы, вынуждены покидать свои дома. Они оставляют все, что им дорого, и едут в неизвестность, спасая свои собственные жизни. Помогают им в этом херсонцы, волонтеры на собственных машинах.

Об этом мы узнали из сюжета канала RAMINA.

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Никогда не знаешь, куда прилетит

Люди с утра выходят в магазин, скупаются и быстро бегут домой. В Херсон прилетают и RPV, и артиллерия, и минометы, и даже УАБы. Воздушная тревога есть, но она не успевает реагировать, оккупант находится от города на расстоянии 5-7 километров. Волонтер говорит, что первые дни войны улицы города обезлюдели.

"Сама пустота, людей нет. Херсон постоянно под обстрелами. Россияне устроили теракт на центральном рынке, было попадание. Погибло много людей", — говорит Андрей.

Андрей и Рамина. Фото: Рамина

Андрей стал помогать выезжать по собственной воле. Говорит, смотреть, как здесь мучаются люди, просто невозможно. Ведь многие остались без крыши над головой.

Люди оставляют свои дома

Для этих людей каждый день как лотерея — никогда не знаешь, куда прилетит следующая ракета или дрон. Иногда занимаешься домашними делами, можешь даже не услышать очередного сигнала тревоги. Каждый здесь имеет второй день рождения.

"Я собиралась хлеб печь, думала, напеку пирожков. И мне соседи позвонили, попросили выйти. Я вышла и услышала взрыв. Я дома не была, но собака погибла", — говорит пожилая женщина.

Отныне она вынуждена жить не в своем доме, поскольку его больше нет. Благодарна волонтерам по крайней мере за жизнь.

Напомним, недавно мы писали о взрыве в Херсоне. А также о том, как местные эвакуируются из-за постоянных обстрелов.