Евеліна Світоліна обрала собі нового тренера: хто ним став

Спортсменка повертається у великий спорт

Експерша ракетка України Еліна Світоліна визначилась з новим тренером. Допомагати спортсменці підкорювати нові змагання буде нідерландець Рамон Сльойтер.

Цю інформацію новий тренер підтвердив виданню De Telegraaf.

Еліна Світоліна, 29-річна одеська тенісистка, готується повернутися на корт після більш як річної перерви від змагань. Останній турнір, в якому вона брала участь, був у березні 2022 року, де вона поступилася Хізер Вотсон з Великої Британії у 1/32 турніру в Майамі з рахунком 6:4, 3:6, 6:7.

Протягом останнього року, Еліна стала мамою та приділила час благодійним проєктам на підтримку України. Очікується, що тенісистка з'явиться на корті найближчим часом, а її шанси на успіх залишаються високими завдяки її таланту та досвіду.

Успіхи Евеліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна є однією з найуспішніших тенісисток світу. Вона перемогла на 15 турнірах WTA в одиночному розряді та займає високе місце у рейтингу WTA, була двічі у півфіналах Гранд-слемів та виграла два титули в WTA Premier 5. Крім того, Еліна Світоліна була учасницею Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, де вона зайняла четверте місце в одиночному розряді. Також вона бронзова призерка Олімпіади-2022 у Токіо. Кар'єрний шлях Еліни Світоліної почався в 2010 році, коли вона почала брати участь у турнірах ITF. Зараз вона є однією з найвідоміших українських спортсменок.

Зазначимо, українські спортсменки покращили власні позиції у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). 26-річна Ангеліна Калініна залишається першою ракеткою України. Ба більше, спортсменка з Нової Каховки досягла видатного прогресу і вперше у своїй професійній кар'єрі піднялася до топ-30 рейтингу WTA.