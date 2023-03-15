Эвелина Свитолина выбрала себе нового тренера: кто им стал

Спортсменка возвращается в большой спорт

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина определилась с новым тренером. Помогать спортсменке покорять новые соревнования будет нидерландец Рамон Слэйтер.

Эту информацию новый тренер подтвердил изданию De Telegraaf.

Элина Свитолина, 29-летняя одесская теннисистка, готовится вернуться на корт после более чем годового перерыва от соревнований. Последний турнир, в котором она участвовала, был в марте 2022 года, где она уступила Хизер Уотсон из Великобритании в 1/32 турнира в Майами со счетом 6:4, 3:6, 6:7.

В течение последнего года Элина стала мамой и уделила время благотворительным проектам в поддержку Украины. Ожидается, что теннисистка появится на корте в ближайшее время, а ее шансы на успех остаются высокими благодаря ее таланту и опыту.

Успехи Эвелины Светолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина — одна из самых успешных теннисисток мира. Она победила на 15 турнирах WTA в одиночном разряде и занимает высокое место в рейтинге WTA, была дважды в полуфиналах Гранд-слэмов и выиграла два титула в WTA Premier 5. Кроме того, Элина Свитолина была участницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Ж, где она заняла четвёртое место в одиночном разряде. Также она бронзовый призер Олимпиады-2022 в Токио. Карьерный путь Элины Светолиной начался в 2010 году, когда она приняла участие в турнирах ITF. Сейчас она одна из самых известных украинских спортсменок.

Отметим, украинские спортсменки улучшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 26-летняя Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины. Более того, спортсменка из Новой Каховки достигла выдающегося прогресса и впервые в своей профессиональной карьере поднялась до топ-30 рейтинга WTA.