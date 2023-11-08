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Фаріон назвала одеського блогера Стерненка "ліберальною гниллю"

8 листопада 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Фаріон назвала одеського блогера Стерненка "ліберальною гниллю"
Одеський активіст Сергій Стерненко. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом останніх днів розгорівся мовний скандал щодо висловлювань політичної діячки Ірини Фаріон. Екснардепка у відповідь одеському блогеру Сергію Стерненку сказала, що він має вирушити на фронт і там доводити свій патріотизм. 

Про це Новини.LIVE дізналися з особистої Facebook-сторінки Ірини Фаріон. 

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"Чую, що там щось рявкнув на мою адресу мамій на прізвище Стерненко. Хлопе гнилий! Ти чого не на фронті? Косиш капусту на ютубі???? Шуруй в окопи служити нашим воїнам, бо у всьому ти повний нездара. Мити нашим воїнам черевики і окопи рити. Гниль лібаральна", — написала Фаріон.

Пост Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Реакції соцмереж

Зазначимо, що коментатори під постом поділилися на два табори: одні підтримують радикальні погляди Ірини Дмитрівні, інші — засуджують. Проте сама професорка відповідає лише на позитивні повідомлення. 

Так, на одне з повідомлень, де одеського блогера зіставити з проросійським політиком Нестором Шуфричем, Фаріон прирівняла Стерненка з Арестовичем. 

Коментарі під постом Фаріон. Фото: скриншот

Деталі скандалу

Нагадаємо, раніше Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до правоохоронців через заяви Фаріон про військових.

Також ми писали, що Національний університет "Львівська політехніка" прокоментував скандальне інтерв’ю ексдепутатки Ірини Фаріон журналістці Яніні Соколовій. Там уточнили, що університет не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза його межами.

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