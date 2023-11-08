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Фарион назвала одесского блогера Стерненко "либеральной гнилью"

8 ноября 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Фарион назвала одесского блогера Стерненко "либеральной гнилью"
Одесский активист Сергей Стерненко. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последние дни разгорелся языковой скандал по поводу высказываний политического деятеля Ирины Фарион. Экс-нардеп в ответ одесскому блогеру Сергею Стерненко сказала, что он должен отправиться на фронт и там доказывать свой патриотизм.

Об этом Новини.LIVE узнали из личной Facebook-страницы Ирины Фарион.

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"Слышу, что там что-то рявкнул в мой адрес мамочкин сынок по фамилии Стерненко. Хлоп гнилой! Ты чего не на фронте? Косишь капусту на ютубе???? Шуруй в окопы служить нашим воинам, потому что во всем ты полный бездарь. Мыть нашим воинам ботинки и окопы рыть. Гниль либеральная", — написала Фарион.

Пост Ирины Фарион. Фото: скриншот

Реакции соцсетей

Отметим, что комментаторы под постом поделились на два лагеря: одни поддерживают радикальные взгляды Ирины Дмитриевны, другие — осуждают. Однако сама профессор отвечает только на положительные сообщения.

Так, на одно из сообщений, где одесского блогера сопоставить с пророссийским политиком Нестором Шуфричем, Фарион приравняла Стерненко к Арестовичу.

Комментарии под постом Фарион. Фото: скриншот

Детали скандала

Напомним, ранее Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, которые говорят по-русски.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к стражам порядка из-за заявлений Фарион о военных.

Также мы писали, что Национальный университет "Львовская политехника" прокомментировал скандальное интервью экс-депутата Ирины Фарион журналистке Янине Соколовой. Там уточнили, что университет не несет ответственности за высказывания работников и студентов за его пределами.

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