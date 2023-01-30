Фатальна розвага: в Одесі загинув підліток через ураження струмом

Наміри дитини поки невідомі

Поліцейські завершили пошуки зниклого безвісти 15-річного одесита. Підліток загинув через удар струмом, коли забрався на вантажний вагон на залізничній станції Одеса-Сортувальна. Тіло загиблого упізнала його мати.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

До відділу поліції із заявою про зникнення сина звернулася місцева жителька. Жінка пояснила, що той ще 27 січня пішов із дому й так і не повернувся.

Наразі поліцейські встановлюють обставини трагедії. Правоохоронці закликають громадян постійно нагадувати дітям, що залізничні потяги та станції розташовуються під високовольтними лініями, в яких дуже висока напруга. Діє вона не лише при дотику, навіть на відстані двох метрів може вдарити електричною дугою.

Нагадаємо, на станції Одеса-Східна підліток заради селфі заліз на цистерну, де учня сьомого класу вразило струмом. Він потрапив до реанімації у важкому стані, де йому зробили дві операції.

Також недитячі ігри ледь не призвели до трагедії. У Білгород-Дністровському районі підлітки віком 13, 14 та 15 років під час прогулянки знайшли на околиці села коробку та балончик з написами "мисливський порох" і "побутовий пальник" і вирішили підпалити їх, внаслідок чого стався вибух.

А у селі Маринівка Одеського району 15-річна дівчина через неуважність водія маршрутного таксі випала з автобуса та отримала численні травми. Її госпіталізували до найближчої лікарні.