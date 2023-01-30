Роковое развлечение: в Одессе погиб подросток из-за поражения током

Намерения ребенка пока неизвестны

Полицейские завершили поиски пропавшего без вести 15-летнего одессита. Подросток погиб из-за удара током, когда забрался на грузовой вагон на железнодорожной станции Одесса-Сортировочная. Тело погибшего узнала мать парня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

В отдел полиции с заявлением об исчезновении сына обратилась местная жительница. Женщина объяснила, что тот еще 27 января ушел из дома и так и не вернулся.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии. Правоохранители призывают граждан постоянно напоминать детям, что железнодорожные поезда и станции находятся под высоковольтными линиями, у которых очень высокое напряжение. Действует она не только при касании, даже на расстоянии двух метров может ударить электрической дугой.

Напомним, на станции Одесса-Восточный подросток ради селфи залез на цистерну, где ученика седьмого класса поразило током. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, где ему сделали две операции.

Также недетские игры едва не привели к трагедии. В Белгород-Днестровском районе подростки в возрасте 13, 14 и 15 лет во время прогулки нашли на окраине села коробку и баллончик с надписями "охотничий прах" и "бытовую горелку" и решили поджечь их, в результате чего произошел взрыв.

А в селе Мариновка Одесского района 15-летняя девушка по невнимательности водителя маршрутного такси выпала из автобуса и получила многочисленные травмы. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.