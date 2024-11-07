Фейки про мобілізацію: за що каратимуть українців

ТЦК перевіряють дані у чоловіка. Фото: УНІАН/ Синиця Олександр

В Україні планують відкривати кримінальні провадження щодо людей, які поширюють фейки про процес мобілізації. Йдеться про фото та відео з силовим затриманням чоловіків працівниками ТЦК. Юристи запевняють, що усім боятися цього нововведення не варто, адже це не є законом.

Про тонкощі у заяві Сухопутних військ ЗС України журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Незаконні затримання

Мережею шириться досить велика кількість відео з силовим затриманням ТЦК. На жаль, Одеса не стала винятком, а навіть навпаки ледь не очолює список міст з подібними правопорушеннями. За словами адвоката, такі відео публікувати необхідно, щоб довести потім у суді свою невинуватість.

"Дійсно, зараз є перегини в діях деяких працівників ТЦК. Тому вони і хочуть, щоб менше це фільмували. Але я розумію, що бувають такі кричущі випадки, які треба викладати і про це казати. Якщо ми бачимо відео, де дійсно відбуваються незаконні дії, про що тут можна казати?" — розповідає юрист Олексій Шалару.

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Фейки про ТЦК

Водночас правозахисник наголошує на тому, що кожен випадок публікації таких відео потрібно розглядати окремо. Адже вже траплялися випадки, коли відомі блогери викладали відео затримання та неправильно інтерпретували його зміст — в результаті мільйони людей поширили фейки, що зіграло на руку ворогу.

"Буває й таке, що деякі блогери щось не так зрозуміли та викладають відео з власною інтерпретацією подій. Але вона не відповідає дійсності. Тому потрібно кожен випадок розглядати окремо. Потрібно робити правову оцінку кожному ролику, який зʼявляється у мережі", — додає адвокат.

Юрист про вплив соцмереж. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас Шалару наголошує, що про проблему говорити потрібно і блогерам, і ЗМІ. Але лише у випадку, коли кадри відповідають дійсності. Саме тому усі відео повинні перевірятися правоохоронцями, незалежно від думки військових формувань.

"У пості Сухопутних військ було сказано, що правоохоронні органи будуть досліджувати правдивість цих відео і давати свою оцінку. І вони дійсно мають право це робити. Але я вважаю, що в нас є свобода слова і тому ці відео все одно мають право на існування", — підкреслює юрист.

Законність дій ТЦК

Як розповідає правозахисник, рішенням про покарання за фейки про мобілізацію військові хочуть зменшити кількість таких відео у мережі. Проте насправді це є порушенням закону про права та свободи, адже під час воєнного стану заборонено фільмувати бійців на позиціях та переміщення військової техніки. В усіх інших випадках обмежень немає — просто деякі військові не хочуть дискредитувати своїх колег.

"Ніхто не забороняє знімати — це просто думка окремого підрозділу. Їм хочеться, щоб ці відео не зʼявлялися в Інтернеті. І тому оцінка правоохоронних органів може бути такою, що людину, яка знімала правопорушення, можуть притягнути до кримінальної відповідальності", — наголошує Олексій Шалару.

Загалом адвокат закликає усіх людей, які стали очевидцями перевищення службових обовʼязків працівниками ТЦК, фільмувати це та надавати компетентним органам. Адже лише розголос може змінити процеси та ставлення людей до мобілізації та Збройних сил.

Нагадаємо, у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Хоча він висловив бажання повернутися до служби, його визнали винним і призначили покарання.

Раніше у Львові судили військовослужбовця за самовільне залишення частини. Це порушення він скоїв тричі.