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Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

7 ноября 2024 18:21
Рвачова Анастасия - редактор
Фейки о мобилизации: за что будут наказывать украинцев
ТЦК проверяют данные у мужчины. Фото: УНИАН/ Синица Александр
Рвачова Анастасия - редактор

В Украине планируют открывать уголовные производства в отношении людей, распространяющих фейки о процессе мобилизации. Речь идет о фото и видео с силовым задержанием мужчин работниками ТЦК. Юристы уверяют, что всем бояться этого нововведения не стоит, ведь это не закон.

О тонкостях в заявлении Сухопутных войск ВС Украины журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Незаконные задержания

Сетью распространяется достаточно большое количество видео с силовым задержанием ТЦК. К сожалению, Одесса не стала исключением, а даже наоборот чуть ли не возглавляет список городов с подобными правонарушениями. По словам адвоката, такие видео публиковать необходимо, чтобы доказать потом в суде свою невиновность.

"Действительно, сейчас есть перегибы в действиях некоторых работников ТЦК. Поэтому они и хотят, чтобы меньше это снимали. Но я понимаю, что бывают такие вопиющие случаи, которые нужно излагать и об этом говорить. Если мы видим видео, где действительно происходят незаконные действия, о чем здесь можно говорить?" — рассказывает юрист Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Фейки о ТЦК

В то же время правозащитник отмечает, что каждый случай публикации таких видео нужно рассматривать отдельно. Ведь уже были случаи, когда известные блогеры выкладывали видео задержания и неправильно интерпретировали его изменения — в результате миллионы людей распространили фейки, сыгравшие на руку врагу.

"Бывает и такое, что некоторые блогеры что-то не так поняли и выкладывают видео с собственной интерпретацией событий. Но она не соответствует действительности. Поэтому нужно каждый случай рассматривать отдельно. Нужно делать правовую оценку каждому ролику, который появляется в сети", — добавляет адвокат.

Юрист о влиянии соцсетей. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Юрист о влиянии соцсетей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время Шалару подчеркивает, что о проблеме говорить нужно и блогерам, и СМИ. Но только в том случае, когда кадры соответствуют действительности. Именно поэтому все видео должны проверяться правоохранителями, независимо от мнения военных формирований.

"В посте Сухопутных войск было сказано, что правоохранительные органы будут исследовать правдивость этих видео и давать свою оценку. И они действительно имеют право это делать. Но я считаю, что у нас есть свобода слова и потому эти видео все равно имеют право на существование", — подчеркивает юрист.

Законность действий ТЦК

Как рассказывает правозащитник, решением о наказании за фейки о мобилизации военные хотят снизить количество таких видео в сети. Однако на самом деле это нарушение закона о правах и свободах, ведь во время военного положения запрещено снимать бойцов на позициях и перемещение военной техники. Во всех остальных случаях ограничений нет — просто некоторые военные не хотят дискредитировать своих коллег.

"Никто не запрещает снимать — это просто мнение отдельного подразделения. Им хочется, чтобы эти видео не появлялись в Интернете. И поэтому оценка правоохранительных органов может быть такой, что человека, снимавшего правонарушения, могут привлечь к уголовной ответственности", — отмечает Алексей Шалару.

В общем, адвокат призывает всех людей, ставших очевидцами превышения служебных обязанностей работниками ТЦК, снимать это и предоставлять компетентным органам. Ведь только огласка может изменить процессы и отношение людей к мобилизации и вооруженным силам.

Напомним, в Николаеве водитель из роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Хотя он выразил желание вернуться в службу, его признали виновным и назначили наказание.

Ранее во Львове судили военнослужащего за самовольное оставление части. Это нарушение он совершил трижды.

ТЦК и СП Одесса Новости Одессы мобилизация война в Украине ВСУ війна

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