Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна arrow

Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна

23 листопада 2024 15:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Фермери Одещини отримали 551 рукав для зберігання зерна
Вивантаження рукавів для зерна. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Фермери Одеської області отримали понад півтисячі спеціальних зернових рукавів місткістю 200 тонн для зберігання врожаю. Допомога надійшла у межах міжнародної ініціативи за підтримки кількох країн та організацій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Читайте також:
Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна - фото 1
Допис Міністерства аграрної політики та продовольства України. Фото: скриншот

Одещина отримала зернові рукава

Одеські аграрії отримали суттєву підтримку у вигляді 551 зернового рукава, кожен з яких вміщує до 200 тонн врожаю. Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства аграрної політики України, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), програми "Врожай" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та фінансовій підтримці урядів Канади, Японії, Австралії та США.

Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна - фото 2
Зернові рукава. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Також допомогу отримали фермери інших регіонів: у Миколаївській області передано 1091 рукав, а у Херсонській — 217. Ця ініціатива спрямована на забезпечення зберігання врожаю в умовах війни, коли традиційні логістичні ланцюги часто руйнуються через бойові дії.

Навіщо потрібні зернові рукава

Такі рукави дозволяють аграріям уникнути втрат зерна, зберігаючи якість продукції до моменту реалізації. Окрім підтримки фермерів, це рішення сприяє стабільності аграрного сектору, що є критично важливим для продовольчої безпеки країни.

Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна - фото 3
Трактор вивантажує коробки з рукавами. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Нагадаємо, в Україні знову впали ціни на кукурудзу. Також ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю.

Одеса врожай Одеська область Одеська ОДА зерно Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:19 У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

15:19 РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

15:16 Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна

15:11 Олімпіакос виставив цінник за Яремчука

15:06 Американська розвідка вказала хто причетний до отруєння Ющенка

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:45 Суд повернув Львову незаконно списану земельну ділянку

14:44 Бійці 3 ОШБр дронами атакували ворожі піхоту й техніку — відео

14:44 Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі

14:40 Тренер збірної України заявив, що син Кличка зацікавить клуби НБА

14:36 Швейцарія покарала польську компанію за надання Україні снарядів

15:19 У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

15:19 РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

15:16 Фермери Одещини отримали рукави для зберігання зерна

15:11 Олімпіакос виставив цінник за Яремчука

15:06 Американська розвідка вказала хто причетний до отруєння Ющенка

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:45 Суд повернув Львову незаконно списану земельну ділянку

14:44 Бійці 3 ОШБр дронами атакували ворожі піхоту й техніку — відео

14:44 Оренда квартири в Одесі "з'їдає" майже пів зарплатні — деталі

14:40 Тренер збірної України заявив, що син Кличка зацікавить клуби НБА

14:36 Швейцарія покарала польську компанію за надання Україні снарядів

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету