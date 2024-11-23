Фермери Одещини отримали 551 рукав для зберігання зерна

Вивантаження рукавів для зерна. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Фермери Одеської області отримали понад півтисячі спеціальних зернових рукавів місткістю 200 тонн для зберігання врожаю. Допомога надійшла у межах міжнародної ініціативи за підтримки кількох країн та організацій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Одещина отримала зернові рукава

Одеські аграрії отримали суттєву підтримку у вигляді 551 зернового рукава, кожен з яких вміщує до 200 тонн врожаю. Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства аграрної політики України, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), програми "Врожай" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та фінансовій підтримці урядів Канади, Японії, Австралії та США.

Зернові рукава. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Також допомогу отримали фермери інших регіонів: у Миколаївській області передано 1091 рукав, а у Херсонській — 217. Ця ініціатива спрямована на забезпечення зберігання врожаю в умовах війни, коли традиційні логістичні ланцюги часто руйнуються через бойові дії.

Навіщо потрібні зернові рукава

Такі рукави дозволяють аграріям уникнути втрат зерна, зберігаючи якість продукції до моменту реалізації. Окрім підтримки фермерів, це рішення сприяє стабільності аграрного сектору, що є критично важливим для продовольчої безпеки країни.

Трактор вивантажує коробки з рукавами. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

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