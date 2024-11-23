Фермеры Одесщины получили 551 рукав для хранения зерна

Выгрузка рукавов для зерна. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Фермеры Одесской области получили более полтысячи специальных зерновых рукавов вместимостью 200 тонн для хранения урожая. Помощь пришла в рамках международной инициативы при поддержке нескольких стран и организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Фото: скриншот

Одесчина получила зерновые рукава

Одесские аграрии получили существенную поддержку в виде 551 зернового рукава, каждый из которых вмещает до 200 тонн урожая. Это стало возможным благодаря совместной инициативе Министерства аграрной политики Украины, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), программы "Урожай" Агентства США по международному развитию (USAID) и финансовой поддержки правительств Канады, Японии, Австралии и США.

Зерновые рукава. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Также помощь получили фермеры других регионов: в Николаевской области передан 1091 рукав, а в Херсонской — 217. Эта инициатива направлена на обеспечение хранения урожая в условиях войны, когда традиционные логистические цепи часто разрушаются из-за боевых действий.

Зачем нужны зерновые рукава

Такие рукава позволяют аграриям избежать потерь зерна, сохраняя качество продукции до момента реализации. Кроме поддержки фермеров, это решение способствует стабильности аграрного сектора, что критически важно для продовольственной безопасности страны.

Трактор выгружает коробки с рукавами. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

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