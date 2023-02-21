Філімонов образився на одеситів: в чому причина

В Одесі розгорівся черговий скандал

Невдовзі депутат Одеської міськради, гуморист та актор відправиться до Чехії та Німеччини з виставою "Зроблені в Одесі". Втім, у мережі не всім сподобалися його плани і його здивувала реакція людей.

Олег Филимонов прокоментував ситуацію у себе на сторінці в facebook.

"Наші так звані "патріоти“ в моїй рідній Одесі вважають, що я буду виступати для руських! Але чому саме для них? До нас тут працювали "Океан Ельзи", Дзідзьо, Павло Зібров, "Онука" і нічого — все було гаразд!" — зазначив Олег Філімонов

Він додав, що впродовж минулих гастролей у Німеччині росіяни намагались зірвати його виставу. Вони стояли з плакатами "Филимонов и Гопп — бандеровцы !". Гуморист запевнив, що гастролі в Чехії відбуваються за сприяння Союзу Українців Богемії. Тим паче частина коштів отриманих з виступів буде передана на потреби ЗСУ.

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