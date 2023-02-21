Филимонов обиделся на одесситов: в чем причина

В Одессе разгорелся очередной скандал

Вскоре депутат Одесского горсовета, юморист и актер отправится в Чехию и Германию со спектаклем "Сделано в Одессе". Впрочем, в сети не всем понравились его планы, и его удивила реакция людей.

Олег Филимонов прокомментировал ситуацию у себя на странице в Facebook.

"Наши так называемые "патриоты" в моей родной Одессе считают, что я буду выступать для русских! Но почему для них? До нас здесь работали "Океан Эльзы", Дидзьо, Павел Зибров, "Онука" и ничего — все было хорошо!", — отметил Олег Филимонов

Он добавил, что на протяжении прошлых гастролей в Германии россияне пытались сорвать его спектакль. Они стояли с плакатами "Филимонов и Гопп — бандеровцы!". Юморист заверил, что гастроли в Чехии проходят при содействии Союза Украинцев Богемии. Тем более часть средств, полученных из выступлений, будет передана на нужды ВСУ.

Новости украинского шоу-бизнеса

Между тем, в годовщину начала полномасштабной войны у украинских музыкантов запланированы немало премьер. Певец Макс Барьских анонсировал выход композиции "Мама, не плачь".

В прошлом году Оля Полякова стала послом Национального реабилитационного центра "НЕСЛОМНЫЕ". Тогда певица запустила проект "Вместе нас миллионы", целью которого был сбор одного миллиона гривен на бионические протезы для пострадавших от войны украинцев. Вместе с защитником "Азовстали", Героем Украины Михаилом Диановым Полякова посетила реабилитационный центр.