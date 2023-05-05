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Флот РФ в Чорному морі підсилено десантним кораблем та ракетоносієм

5 травня 2023 12:50
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Анна Мурадова
Редактор
Флот РФ в Чорному морі підсилено десантним кораблем та ракетоносієм
Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: РБК-Україна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кількість ракетоносіїв в Чорному морі зменшилась, втім не слід ігнорувати сигнали тривоги. Ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі 24 каналу.

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Станом на ранок в Чорному морі 8 кораблів РФ. Цей склад підсилений одним вдк та одним ракетоносієм, який може нести до 8 "Калібрів".

"Ми пильнуємо за ворожим корабельним угрупованням в Чорному у морі. Воно постійно маневрує й змінює місця базування й місця виконання завдань у відкритому морі, й кількість свого складу", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Слід пам’ятати, що "Калібри" — це високоточна зброя й слід бути напоготові. Ракетна загроза залишається висока.  

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.  

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.    

Також ми писали, що підрозділи українських Сил оборони мають всі шанси завдати потужного удару по росіянах в районі Вугледара. Це дасть можливість розрізати угруповання ворога на дві частини та паралізувати наземний коридор до Криму. 

Крім того, Потужна бавовна на окупованому півдні, включно із Кримом, свідчить про залаштунки початку українського контрнаступу. В найближчі тижні будемо спостерігати часті удари безпілотниками військових цілей в Росії, включно із тими, що знаходяться на її території. Однак ворог намагатиметься протидіяти наступу ЗСУ в тому числі й ракетними атаками, сказав в інтервʼю Новини.LIVE український військовий аналітик Іван Ступак.

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