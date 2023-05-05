Флот РФ в Черном море усилен десантным кораблем и ракетоносителем

Корабли РФ в Черном море. Фото: РБК-Украина

Количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось, однако не следует игнорировать сигналы тревоги. Ситуация в акватории меняется достаточно динамично.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

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По состоянию на утро в Черном море 8 кораблей РФ. Этот состав усилен одним ВДК и одним ракетоносителем, который может нести до 8 "Калибров".

"Мы следим за враждебной корабельной группировкой в Черном море. Она постоянно маневрирует и меняет места базирования и места выполнения задач в открытом море, и количество своего состава", — отметила Наталья Гуменюк.

Следует помнить, что "Калибры" — это высокоточное оружие и следует быть начеку. Ракетная угроза остается высокой.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Также мы писали, что подразделения украинских Сил обороны имеют все шансы нанести мощный удар по россиянам в районе Угледара. Это позволит разрезать группировку врага на две части и парализовать наземный коридор в Крым.

Кроме того, Мощный хлопок на оккупированном юге, включая Крым, свидетельствует о закулисах начала украинского контрнаступления. В ближайшие недели будем наблюдать частые удары беспилотниками военных целей в России, включая находящиеся на ее территории. Однако враг будет пытаться противодействовать наступлению ВСУ, в том числе и ракетными атаками, сказал в интервью Новини.LIVE украинский военный аналитик Иван Ступак.