Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 11 липня

Гарячий липень — наскільки нагрілося море в Одесі
Сьогодні, у п'ятницю, 11 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади очікуються лише в області. Температура води у морі знову на декілька градусів підвищиться, чому мають порадіти відпочивальники.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 11 липня знову продовже теплішати. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 23-24°С (вчора було +22...+23°С).
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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