Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 11 липня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 11 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади очікуються лише в області. Температура води у морі знову на декілька градусів підвищиться, чому мають порадіти відпочивальники.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 11 липня знову продовже теплішати. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 23-24°С (вчора було +22...+23°С).

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону сьогодні очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Пожежна небезпека. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.